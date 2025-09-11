保冷劑該放上還下？日大廠揭正確使用法　「1招」效果翻倍

▲保冷劑是食物在無法冷藏狀態下，幫助防止變質的好幫手。（圖／翻攝自株式会社トライ・カンパニー官網）

圖文／CTWANT

炎熱夏季或無法冷藏的情況下，食物該如何保持新鮮？日本保冷劑製造商提出實用建議，包括保冷劑建議放上方、使用多個保冷劑，以及搭配保冷袋或冷藏箱使用等。業者提醒，保冷劑不可直接接觸食材，以免低溫影響食品品質。

根據日本網站grape報導，保冷劑不僅在夏天，在其他季節也對保持食品品質非常有效，尤其用在需要保存較長時間的便當時，保冷劑更是不可或缺。那麼，在便當中使用保冷劑時，應該放在便當盒的上方，還是鋪在下方呢？保冷劑製造商Try Company提出實用建議如下：

1、單個保冷劑建議放上方

Try Company指出，如果僅使用一個保冷劑，建議放在便當盒上方。由於冷氣會從上而下流動，上方放置可更有效降低食物溫度。

2、多個保冷劑提升效果

若為了提高保冷效果，可使用多個保冷劑，從食物的上下或側面夾住便當內容物，冷卻效果更佳。此外，搭配保冷袋或冷藏箱使用，可將保冷效果提升約1.5～2 倍。

Try Company也提醒，保冷劑不可直接接觸食材，以免低溫影響食品品質。若便當無法放入冰箱保存，使用保冷劑防止食物變質更為重要。業者建議，根據上述方法使用保冷劑，可讓便當在各個季節都保持新鮮與美味。

