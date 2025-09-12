　
地方 地方焦點

出席全國漁民節頒獎典禮　侯友宜：持續推動新北永續漁業

▲侯友宜出席全國漁民節頒獎典禮。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜頒獎表揚，並感謝漁民朋友對漁業發展的付出。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2025年全國漁民節頒獎典禮」今（12日）於淡水福容大飯店舉行，新北市長侯友宜出席並頒獎，表揚全國優秀漁民，感謝漁民朋友對漁業發展的辛勞與付出。今年新北市共有2位模範漁民、3位優秀漁民及1位模範外籍船員獲獎，其中女性漁民就佔3位，展現新北漁業多元與堅強實力。

侯友宜表示，新北市擁有145公里全國最長海岸線與28處漁港，漁業產值高達24億元，更在小卷、白帶魚、萬里蟹及貢寮鮑等漁獲產量上名列全國第一。自上任以來推動「嗨漁港」計畫，至今已完成22處漁港改造，讓漁港不僅保有漁業功能，更兼具觀光休閒與海洋教育，預計2026年將全面完成改造。此外，新北更率六都之先推動刺網實名制，展現守護永續海洋的決心。

▲侯友宜出席全國漁民節頒獎典禮。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜出席「2025年全國漁民節頒獎典禮」。

侯友宜指出，本次典禮地點淡水漁人碼頭（淡水第二漁港）本身就是國內知名旅遊景點，每年吸引逾200萬人次造訪，今年的「仲夏繽紛樂」更吸引21萬人次參與，未來將結合即將完工的淡江大橋跨河煙火，進一步帶動淡水與八里觀光人潮。他也邀請民眾把握全國漁民節系列活動，包括市集、音樂會、趣味技藝競賽及漁業體驗DIY，到淡水漁人碼頭品嚐海鮮、欣賞夕陽，體驗漁港魅力。

農業局表示，本次新北市5區漁會均有會員獲獎，得獎率百分之百。模範漁民包括淡水區漁會李明樺，透過低環境衝擊的一支釣與籠具方式守護海洋，並推廣萬里蟹文化教育；瑞芳區漁會余孟怡則製作「鼻頭漁港散步地圖」、舉辦保育講座，深耕永續理念。

優秀漁民部分，金山區漁會趙麗香長年投入公益服務；萬里區漁會蔡岳翰協助水產試驗所監測研究；貢寮區漁會陳吳素真堅持不過度採捕，致力推動海洋永續與文化傳承。模範外籍船員則由印尼籍CAKIDA（阿龍）獲獎，他不僅協助同鄉與船主溝通，更曾在淡水外海奮勇救人，事蹟感人。

▲侯友宜出席全國漁民節頒獎典禮。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜頒獎表揚全國優秀漁民。

