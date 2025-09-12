把柯文哲押回去？高院撤銷交保裁定　謝寒冰驚喊：我猜錯了

▲政治評論員謝寒冰。（資料照／記者羅志華攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

北院日前裁定民眾黨前主席柯文哲以7000萬交保，並限制出境、出海與住居8個月，遭北檢提出抗告，高院則於今（12日）撤銷該裁定並發回更裁。對此，媒體人謝寒冰直呼，自己猜錯了，真要把柯文哲押回去嗎？看來大場面要出現了。

謝寒冰日前在社群平台直播砲轟，北檢以柯文哲和陳智菡等證人接觸，違反交保規定的抗告理由完全是胡扯，因為這是檢方而非法院的認定，他接著直指，檢方稱柯文哲羈押期間，持續授權特定人以柯的名義片面扭曲法庭活動，但這是北檢「腦補」，法律沒有規定人被羈押時，親友不能以其名義在社群平台發聲。

然而北檢對交保裁定提出抗告後，高院今日稍早撤銷交保裁定，發回地院更裁，裁定理由書還指出，「原審裁定停止羈押並均命被告2人不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為」，然而本案事證繁雜，起訴之被告雖僅有11人，惟於偵查中所列同案之被告，甚至曾經傳喚、臚列於起訴書中，抑或於本案審理過程中已經傳喚，或尚待交互詰問之證人均繁多。

高院撤銷理由書指出，原裁定內容僅泛指「同案被告」、「證人」，容有範圍未明之疑慮，實有再予詳加界定，以便被告明確知悉的必要，直指原裁定內容中或有範圍不清的疑慮。

針對高院撤銷柯文哲交保之裁定，謝寒冰稍早在臉書發文直喊，「我猜錯了！」，他不禁直言，柯文哲案高院居然發回更裁，真要把柯文哲押回去嗎？看來大場面要出現了。