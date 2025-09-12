屏科大機械系產學專班　1年勇奪50張證照…就學即就業

▲屏東科技大學機械系開辦「電腦輔助設計與製造班」。（圖／屏科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學機械系與勞動部勞動力發展署高屏澎東分署合作開辦「電腦輔助設計與製造班」，自110年起邁入第五年，展現產學攜手合作2.0計畫成果。今年第四屆學生在一年1800小時專業訓練中，完成12門實作課程，共取得超過50張專業證照，通過率百分之百，畢業即可同時具備學位與三年實務經驗，深獲業界肯定。

結訓典禮於8月22日舉行，勞動力發展署及屏科大代表皆到場祝賀。學生不僅展現高強度學習成果，更有13位同學同時考取3張證照，創下亮眼紀錄。未來他們將進入巧新科技、油機工業、台灣本田汽車等企業，以正式員工身分展開為期三年的實習，學習與就業兼顧。

屏科大指出，專班課程由學校、勞動部與企業共同規劃，涵蓋油壓丙級、機電整合丙級、CNC銑床乙級、立體製圖丙級等證照考訓，並與校內理論課程結合，讓學生透過「做中學、學中做」強化專業能力，深化對產業運作的理解。

第五屆專班已於9月4日開訓，象徵培才計畫持續進行。屏科大強調，專班不僅縮短學用落差，也能減輕學生經濟負擔，並與企業共育人才，落實「產、學、訓、用」緊密結合，為台灣產業注入新動能。