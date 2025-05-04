南投縣餐旅房務人員培訓班　開放報名至5／14

▲旅館餐務房務人員培訓班5月底登場，圖為2024全國旅館盃餐旅競賽宣傳活動情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為協助失業民眾習得一技之長、及早順利就業，南投縣社會及勞動局委託南投縣原住民多元經濟教育職能發展協會，承辦失業者職業訓練「旅館餐務房務人員培訓班」，參訓對象為15歲以上之失業民眾或特定對象失業者。

縣府社會及勞動局表示，本班次訓練課程包括：就業市場趨勢分析、求職技巧、人際溝通技巧、顧客關係與服務管理、觀光與旅宿管理相關法規、旅宿業概說與趨勢分析、旅宿業消防與意外災害及急救訓練、前檯客訴、消費糾紛與危機處理演練、房務作業程序概述、房務設備及備品認識、旅館管理專業人員、旅宿業網路行銷活動與策略規劃、前檯接待禮儀、前檯作業管理與實際演練、客房餐飲服務流程與操作、前檯妝髮實務、前檯飲品製作及服務、客房保養實務及房務清潔實務等豐富學術科內容，結訓後並輔導就業。

社勞局提醒，特定對象如15歲以上未滿18歲未就學未就業少年、45歲以上中高齡、原住民、二度就業婦女、身心障礙者、獨力負擔家計者、長期失業者、低收入戶及中低收入戶中有工作能力及未取得國民身分證之新住民等，可免費參訓；另符合津貼補助資格者，政府還將發給職業訓練生活津貼。

本班次即日起開始報名至5月14日截止，訓練期間自5月27日至8月6日止，訓練地點為水里鄉北埔街60巷20號；歡迎對此職訓班有興趣以及具就業意願者踴躍報名，報名電話：049-2246721伍小姐，或到「台灣就業通（https://www.taiwanjobs.gov.tw/）」網站查詢。