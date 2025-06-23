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國境之南的綠色奇蹟！屏科大化身未來農業與獸醫搖籃　培育跨域人才走向世界

▲▼屏東,屏東科技大學,農業,獸醫,AI,綠色大學,人才,教育。（圖／翻攝自影片）

▲屏科大校園結合近300公頃綠意空間與最先進的智慧農業與獸醫教學設施，成為全球學生爭相就讀的科技大學。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

在台灣有許多大學學校，其中位於島嶼最南端的平原上，有一座被譽為「國家公園大學」的學府，擁有全台單一校區最大面積，並且獲得世界綠色大學評比為全國冠軍的「綠色大學」，那就是國立屏東科技大學（NPUST）。不只是校園美得像風景明信片，還擁有深厚的農業底蘊與現代科技的創新精神，讓ETtoday小編小孟超級好奇，忍不住前進屏科大，要來深入認識這座知識與自然共舞的夢幻校園，試著揭開有關於屏科大的神祕面紗！

談到對屏科大的第一印象，愛吃的小孟笑說「當然就是廣受歡迎的薄鹽醬油和來自單一乳源、高品質的屏科鮮奶！」小孟特別訪問學生們，為什麼選擇屏科大就讀？其中有位女同學表示最喜歡綠意盎然的校園環境，另外陳姓男同學則是因為屏科大教學資源豐富，並且開設許多跨領域課程，對於未來出社會能夠具備不只一種技能的訓練。

▲▼屏東,屏東科技大學,農業,獸醫,AI,綠色大學,人才,教育。（圖／翻攝自影片）

▲▼屏東,屏東科技大學,農業,獸醫,AI,綠色大學,人才,教育。（圖／翻攝自影片）

國立屏東科技大學校長張金龍認為，屏科大之所以能吸引學生前來就讀，除了因為有將近300公頃、相當於30個臺北大巨蛋的偌大校地之外，校務發展方面注重培養學生成為專業化人才，有農學院、獸醫學院、工學院、人文暨社會科學院、管理學院、國際學院及達人學院等七大學院，並招收近500多位外籍生，也將台灣學生送至國外姐妹校就讀，希望藉由國際交流拓展學生國際化視野。另外，過去11年來連續蟬聯世界綠色大學評比全國第一名，亞洲排名第2及世界評比第23名殊榮，對此學校強調循環經濟，將農業廢棄物和資材再生利用，讓屏東科技大學成為典型的綠色大學。

▲▼屏東,屏東科技大學,農業,獸醫,AI,綠色大學,人才,教育。（圖／翻攝自影片）

▲▼屏東,屏東科技大學,農業,獸醫,AI,綠色大學,人才,教育。（圖／翻攝自影片）

▲▼屏東,屏東科技大學,農業,獸醫,AI,綠色大學,人才,教育。（圖／翻攝自影片）

聽完校長說明，小孟立刻直奔她最有興趣的農學院，誰說學農就是戴斗笠種田？在屏科大農學院，學生學習操作無人機、AI病蟲害監測，在智慧農業示範農場裡學以致用。森林系詹于萱講師級研究員介紹，無人機已成為現代農業的神助手，透過搭配不同的感測器進行不同的應用，從拍攝農地大小推估農作產量到病蟲害偵測，通通一機搞定。而科技農業進修學士學位學程的蔡尚翰助理教授，則帶領學生運用資訊化與自動化設備探索智慧農業，智慧設備導入農業界後將有助於產業提升作物最大規模化的生產，降低勞力的需求，也可降低新進農民進入的門檻，同時提高消費者對於農產品的信賴。

▲▼屏東,屏東科技大學,農業,獸醫,AI,綠色大學,人才,教育。（圖／翻攝自影片）

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▲▼屏東,屏東科技大學,農業,獸醫,AI,綠色大學,人才,教育。（圖／翻攝自影片）

科技農業進修學士學位學程的郭同學為小孟示範如何將農學結合科技應用，像是以機器車取代人力，派車至農場裡安裝鏡頭，用以辨別果實是否成熟，又或在車上加裝鏟斗，用來清理畜牧產出的大便，他笑說同學們還將車子暱稱為「擒屎皇」。科技農業進修學士學位學程張嘉熒助理教授也表示，AI智慧對於農業幫助很大，一來能協助減少人力消耗，二來可以擴大農業資料庫、提升經驗傳承。

▲▼屏東,屏東科技大學,農業,獸醫,AI,綠色大學,人才,教育。（圖／翻攝自影片）

▲▼屏東,屏東科技大學,農業,獸醫,AI,綠色大學,人才,教育。（圖／翻攝自影片）

最後，農園生產系鍾興穎助理教授還揭開了校園內綠能溫室的奧秘：屏科大早在10多年前設計溫室時就眼光獨到，在屋頂上「超前部署」了太陽能板，讓綠能溫室的外觀不只是一棟漂亮的建築物，更同時把未來氣候變遷會應用的人工光、二氧化碳的增加、食物生產以及農民高齡化、生產自動化等挑戰，都提前考量規劃進去，「是屏科大非常具有前瞻性且重要的一個基地」。

▲▼屏東,屏東科技大學,農業,獸醫,AI,綠色大學,人才,教育。（圖／翻攝自影片）

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▲▼屏東,屏東科技大學,農業,獸醫,AI,綠色大學,人才,教育。（圖／翻攝自影片）

小孟走訪完農學院後，馬不停蹄到了獸醫學院，她驚訝發現原來屏科大不光有獸醫學院，還有非常專業的動物教學醫院（屏科大附設獸醫教學醫院將於114年底搬至屏東市信義路151號城中校區），以及全台唯一座落在大學內、由學校運營參與的保育類野生動物收容中心！收容中心主要用途包含瀕危物種的長期照養、野生動物緊急救援，或執法單位查緝及沒收動物時，在查證和判決前動物們的暫時安置處所。屏科大保育類野生動物收容中心主任孫敬閔提到，中心實務上在近幾年也開始轉變會有一些特寵進來，大部分是外來種，故無法進行野放，只能在中心長期圈養，少數個體則提供相關單位進行保育研究。就讀野生動物保育研究所的楊同學就是因為「台灣只有屏科大有」，所以從國高中就立定志向朝這個目標前進。

▲▼屏東,屏東科技大學,農業,獸醫,AI,綠色大學,人才,教育。（圖／翻攝自影片）

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▲▼屏東,屏東科技大學,農業,獸醫,AI,綠色大學,人才,教育。（圖／翻攝自影片）

獸醫學系主任林昭男補充說明，目前台灣獸醫教育的整體發展趨勢因應少子化，愈來愈多人飼養貓狗、兩棲類、爬蟲類等伴侶動物，因此屏科大除加強對此的獸醫教育外，還有另外一大強項是針對經濟動物，如豬、雞、牛、魚，都是獸醫學的教育範圍，「在學生學習的這5年當中，重要的是均衡的學習」，系主任林昭男認為就讀屏科大獸醫學系的學生能在此學到各物種相關醫學知識，是全方位獸醫人才的搖籃。

▲▼屏東,屏東科技大學,農業,獸醫,AI,綠色大學,人才,教育。（圖／翻攝自影片）

▲▼屏東,屏東科技大學,農業,獸醫,AI,綠色大學,人才,教育。（圖／翻攝自影片）

屏科大這所「小型聯合國」每年吸引來自超過40個國家的學生前來求學。在草地上，小孟也和外籍學生們輕鬆聊了起來，有來自貝里斯的艾妲（ADAHJAE PATRICIA PEARL SMALL）、來自印尼的林宇山（MUHAMMAD DAVA WARSYAHDHANA），還有來自印度的藍凱珣（KASHMIRA RAHMAN），被問到為什麼來屏科大念書，藍凱珣笑說，在家鄉學中文時就對台灣的文化以及科技非常有興趣，因此申請獎學金來台讀書，她認為屏科大是台灣農業領域中最好的大學，現正攻讀博士學位中。

艾妲則希望在屏科大學習農業、大自然相關知識，學成後能幫助自己的國家變得更好；林宇山認為在屏科大能和許多國際學生一起學習成長，希望不僅能為個人做出貢獻，將來還有一起合作的機會。屏科大每年都有非常多的海外合作還有交換計畫，讓學生們可以擁有真正的國際視野，讓這座300公頃的校園每一個角落都充滿無限可能。
 

▲▼屏東,屏東科技大學,農業,獸醫,AI,綠色大學,人才,教育。（圖／翻攝自影片）

國立屏東科技大學不僅僅是一座校園，同時也是一座孕育理想與實踐的基地，每一門學問都緊密連結著現實並深耕未來，從臺灣土地拓展到全球市場，無論你對自然科學有興趣、喜歡照顧動物、想挑戰跨域與創新科技應用，甚至夢想打造永續農業、守護生態多樣性，屏科大都能提供充足資源，是一座讓人能將夢想實踐的舞台，在這裡不只可以培養專業技能，更可以鍛鍊解決問題的思維與國際對話的能力。有機會不妨親自來趟屏科大走走，說不定你也會一秒入坑，變成下一位驕傲的「屏科人」。

▲▼屏東,屏東科技大學,農業,獸醫,AI,綠色大學,人才,教育。（圖／翻攝自影片）

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