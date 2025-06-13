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知名作家評選！　屏東科技大學「靜思湖文學獎」得獎名單揭曉

▲屏東科技大學第九屆「靜思湖文學獎」13日舉行成果發表會。（圖／屏科大提供）

▲屏東科技大學第九屆「靜思湖文學獎」13日舉行成果發表會。（圖／屏科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

國立屏東科技大學第九屆「靜思湖文學獎」成果發表會於今（13）日中午在該校圖書與會展館南風廳舉行。校長張金龍與多位師長蒞臨頒獎，肯定學生創作成果與文學熱情。

▲屏東科技大學第九屆「靜思湖文學獎」13日舉行成果發表會。（圖／屏科大提供）

▲屏東科技大學第九屆「靜思湖文學獎」13日舉行成果發表會。（圖／屏科大提供）

這屆徵件共分「屏科大組－圖文類」、「屏科大組－散文類」與「高中職組－圖文類」三類，收到來自高屏地區947件作品，為歷屆最高，顯示文學創作風氣日益濃厚。

張金龍校長致詞指出，文學是自我回顧與成長的途徑，靜思湖文學獎自第五屆起擴大徵件至高中職夥伴學校，成為區域文化交流的重要平台。盼藉由創作激發學子觀察力與表達力，培育人文素養與獨立思考能力。

今年圖文類作品多以自然景觀抒發情感；散文類則聚焦生活經驗與情緒描寫，展現真摯筆觸。作品經校內初審後，交由知名作家評選，包括詩人王文仁、任明信、林達陽，以及散文作家林徹俐、陳凱琳與蔣亞妮。

得獎作品亮點紛呈。「圖文類」首獎由森林系李承翰同學以〈遷移悲歌 托博闊〉奪得，以文字與紀實照片描繪太魯閣族集體移住的生命故事，情感深刻。「散文類」首獎則由森林系楊婧彤〈那棵鳳梨真的很醜。〉與王慈新〈小護士〉並列獲得，前者直白訴說童年創傷與親情失落，後者藉薄荷氣味書寫父女情感，文筆成熟細膩。

高中職組首獎為屏東高中蘇奕睿同學作品〈自影〉，巧妙以海洋生物比喻自我，展現豐富想像與內在觀照。

這屆也創下四所高中職學校分別奪獎的紀錄，為區域文學教育注入活力。獲獎作品現場以無框畫與掛軸形式展出，並將於校園各處巡迴展示，未來也將集結出版，持續推動文學創作與閱讀風氣。

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