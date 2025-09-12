粉塵噴發害烏日50車「免費包膜」超扯原因曝　爐石粉倒太多

記者鄧木卿／台中報導

環球水泥烏日廠昨（11）天下午粉塵大噴發，至少50輛汽車全被白色粉末覆蓋，免費「包膜」，整條街就像下大雪一樣，引發當地里長和里民憤怒。環球公司發言人回應表示，是司機傾倒爐石粉進儲存槽過量所致，未來會再檢討SOP，並加強和民眾溝通。

▲▼烏日50輛車慘遭白色粉塵覆蓋，環球水泥坦言，是爐石粉過量引爆。（圖／民眾提供，下同）

里長陳新安表示，他上任2年多就發生3次，工廠毫無改善措施，這種粉塵雖然沒有毒性，但附著力強，一旦沾上汽車表面，用水沖也沖不乾淨，廠方一直無法提出改善方案，而且事發當時，都不會主動告知，他到現在還沒有接到工廠的解釋。

居民表示，去年、前年都發生過，整條街道都被粉塵覆蓋，厚厚一層，多次檢舉都沒有用，門窗一直緊閉著，非常無奈，尤其家裡有小孩的，更是擔心，大家不要工廠的賠償費，只求不要再發生。

台中市環境稽查大隊股長蔡欽文表示，該公司因粉塵收集系統破裂，造成溢散，嚴重污染四周車輛和道路，112年4月份及113年12月份都發生過相同狀況，這次將加重處分，可處45萬元以上、500萬元以下罰鍰。

環球水泥坦承，是司機傾倒爐石粉製造水泥的過程中不慎引爆，對於車子遭到粉塵覆蓋一事，已請車主先行清洗，公司會支付費用，另外，也會重新檢討SOP，盡快和里長、里民溝通，做好敦親睦鄰工作。