假罰單詐騙郵件滿天飛　桃園監理站籲：收到Email罰單先查證

▲桃園監理站今天指出，近期詐團常冒用監理機關透過電子郵件通知民眾繳付交通違規罰單或強制險違規罰鍰，此類訊息均為詐騙。（圖／桃園監理站提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對近期詐騙集團頻繁冒用「監理服務網」、「監理機關」等名義，透過電子郵件通知民眾「積欠交通違規罰鍰」或「尚欠強制險違規罰鍰」，要求在期限內點擊指定連結繳費。桃園監理站今（12）日提醒，此類訊息均為詐騙，籲請民眾務必查證並提高警覺。

桃園監理站表示，自今年8月12日起，監理機關已全面停止使用電子郵件通知交通違規未繳罰鍰等相關資訊，目的在降低民眾誤觸釣魚電子郵件風險，以避免受騙上當。民眾如欲查詢相關罰鍰或監理資訊，可透過以下管道辦理，包括下載「監理服務APP」或於「監理服務網」查詢違規、燃料費、記點記次及各項監理訊息；前往四大超商多媒體事務機，輸入身分證字號與生日，即可查詢是否有罰單；撥打公路局用路人服務中心免付費專線0800-231-035或洽各地監理所站及六都交通事件裁決機關查證。

桃園監理站指出，若確認收到詐騙訊息，可透過以下方式防堵：撥打「165」反詐騙諮詢專線或上內政部警政署「165」全民防騙網通報，或可直接於電子郵件系統內檢舉並封鎖來源，以避免更多人受害。

桃園監理站強調，監理機關不會以電子郵件要求民眾繳納罰鍰，呼籲大家務必做到「不點擊、不轉帳、先查證」，共同防堵詐騙行為，以免荷包大失血。