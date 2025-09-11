達運光電涉中科院標案洩密遭搜索　女董座陳碧霜複訊後聲押

▲桃園地檢署偵辦「中科院鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案洩漏案，今晚複訊達運光電董座陳碧霜後向法院聲請羈押。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署繼日前偵辦中科院「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料洩漏案，拘提中科院資訊通訊研究所林姓技術師，偵訊後向法院聲請羈押禁見獲准，10日再指揮調查局國安站搜索上市公司達運光電（8045），傳喚董座陳碧霜與陳姓職員到案說明，11日晚經檢察官複訊後向法院聲押董座陳碧霜，同案陳員截至目前為止仍在複訊中。

桃園地檢署於9月2日接獲憲兵指揮部新北憲兵隊報請指揮，偵辦中科院「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料洩漏案，指派肅貪組檢察官賴穎穎偵辦，拘提中科院資訊通訊研究所林姓技術師。檢方複訊後認為林姓技師因罪嫌重大，有勾串共犯、證人及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

據指出，檢方偵辦中科院資訊通訊研究所林姓技術師涉不當取得並外洩「鵬園院區（屏東九鵬基地）智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料案，因事涉國安，經指揮調查局人員追查發現，林姓技師洩漏標案資料廠商為承接多項政府與軍方專案寬頻業務的達運光電，因此發動搜索公司查扣相關證物，並傳喚達輝董座陳碧霜與另名陳姓職員到案複訊。

針對桃檢10日發動新一波搜索行動後，達運光電（8045）依規定以「本公司配合檢調單位進行調查」為標題，發布重大訊息公告，透露檢調單位於當日對達運光電進行調查與搜索行動，表明「全力配合檢調單位調查」因應措施，公司強調營運與財務皆「一切正常」，目前並無重大影響。

達運光電成立於1992年，董事長為陳碧霜，總經理則是戴國源，兩人為夫妻關係。其中陳碧霜負責業務，戴國源則負責技術研發，主要業務寬頻傳輸產品不僅打入北美市場也進軍東南亞有線電視，智慧聯網產品則切入軍工、海巡、國防等單位，該公司去年12月以68.8元掛牌上市。