「不當盤子」飛日本買iPhone17？旅遊達人列5點勸：沒比較好

蘋果昨（10） 日發表最新iPhone 17系列手機機型，不過台灣定價明顯高於亞洲幾個重要國家的售價，讓不少網友直呼「被當盤子」，甚至有人喊要趁匯率低去日本買iPhone，但旅遊達人列出5點勸退有這種想法的人。

蘋果iPhone17系列昨天正式亮相，台灣官方網站也公布各機型的售價，iPhone 17售價29,900元起、iPhone Air為36,900元起、iPhone 17 Pro則是39,900元起、iPhone 17 Pro Max則以44,900元起。

就有鄉民分享自己查到亞洲幾個重要國家的iPhone 17 Pro Max售價，發現香港售價為39,436元、日本40,713元、中國42,995元、韓國43,260元，反觀台灣要價44,900元，直呼覺得蘋果把台灣當盤子在敲。

該消息在各大社群媒體流傳，不少人就直呼想前往海外購買iPhone 17。對此，旅遊達人「風塵萬里 旅人手札」於粉專表示，他不反對去日本玩順便買iPhone 17，不過買前必須先注意5點。

他表示，「日版的在日本拍照無法關靜音，在台灣沒差」、「蘋果直營店無法免稅（被某國人玩壞）」、「地區保固台灣的授權維修中心大機率不收」、「日本為全eSIM版本，實體卡在台灣轉換為eSIM需要手續費」。

「電器賣場雖然有較大機率能退稅，但你才來旅遊幾天，能看到實際有存貨的時間大概也是明年，結果別人都用了好幾個月」，他提醒，依往例新iPhone剛出後，可能會一路缺貨到年底，「除非蘋果出了什麼意外爆死。」



