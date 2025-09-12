北市水塔腐屍爛到臉部難辨識！清潔工曝屍臭味爆衝...水質已濁黃

記者邱中岳／台北報導

北市文山區一棟大樓驚傳水塔泡屍，導致住戶誤飲含有腐屍的水，因為味道有異，所以找來工人清洗水塔才發現有一具明顯死亡的男性屍體，但因為該遺體已經泡水已久明顯腐爛，清潔水塔的工人第一時間打開水塔，發現裡面水質混濁，甚至還有濁黃色的屍水，也飄出濃郁的屍臭味。

▲北市大樓住戶喝水有異味，清水塔赫見腐屍，警將再提取指紋、DNA比對身分。（圖／記者黃彥傑攝）

警方調查，11日中午時分接獲社區主委報案稱，因住戶前一晚反應水質有異味，遂請來工人清洗頂樓水塔，將裡面的水放掉，卻意外在裡面發現一具男性遺體，警消到場合作將遺體運出後，發現已經明顯腐爛浮腫、飄出臭味。

大樓人員立刻通知警方抵達現場，警方到場確定明顯死亡，並通知鑑識人員抵達現場，當時初步研判應死亡超過4天以上，該具男屍並非大樓住戶。目前警方已排除外力介入、無他殺嫌疑，正調閱監視器釐清男子進入大樓的時間與身分。

警方在11日也採集男子的雙手指紋進行比對，但是因為屍體泡水已久已經腫脹不堪，所以無法順利比對出身分，警方也將在12日重新前往提取指紋，另外採集相關DNA檢體，一併送往相關單位比對確認身分。

檢警在12日上午11時許，在北市懷愛館相驗死者遺體，目前發現死者並無外傷，應該為溺斃身亡，且也無需解剖，但是因為男子並無相關證件、手機，且屍體腐爛程度相當高，指紋也難以辨識，目前僅排除為外籍人士，也將持續追查男子身份。