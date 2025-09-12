　
社會 社會焦點 保障人權

水塔腐屍相驗結果曝！約40歲身高175...上身赤裸穿七分褲+膠鞋

記者邱中岳／台北報導

北市文山區一棟大樓驚傳水塔泡屍，導致住戶誤飲含有腐屍的水，因味道有異，找來工人打開水塔才發現有明顯死亡的男屍，檢警相驗遺體，發現男子身高175公分以上，體格壯碩，除了身穿工作膠鞋、七分運動短褲，但是上半身沒有穿衣服，目前大樓仍停水中進行水塔清潔，警方排除男子為外籍人士，因為大樓也有工班，警方也逐一詢問但都沒人認識，檢警初步認定男子死因為溺斃身亡。

▲▼ 北市文山區大樓住戶喝了多日屍水，今天師傅清洗水塔時才發現裡面有具遺體。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市大樓住戶喝水有異味，清水塔赫見腐屍，警將再提取指紋、DNA比對身分。（圖／記者黃彥傑攝）

警方調查，11日中午時分接獲社區主委報案稱，因住戶前一晚反應水質有異味，也請來工人清洗頂樓水塔，將裡面的水放掉，卻意外在裡面發現一具男性遺體，警消到場合作將遺體運出後，發現已經明顯腐爛浮腫、飄出臭味。

大樓人員立刻通知警方抵達現場，警方到場確定明顯死亡，並通知鑑識人員抵達現場，當時初步研判應死亡超過4天以上，該具男屍並非大樓住戶。目前警方已排除外力介入、無他殺嫌疑。

警方在11日晚上也緊急採集男子的雙手指紋進行比對，但是因為屍體泡水已久已經腫脹不堪，所以無法順利比對出身分，檢警也在12日上午11時許相驗男子遺體，並且重新採集指紋、DNA希望能比對出身份。

檢警相驗死者遺體，目前發現死者年約40歲並無外傷，初步認定為溺斃身亡，且也無需解剖，但是因為男子並無相關證件、手機，且屍體腐爛程度相當高，指紋也難以辨識，目前僅排除為外籍人士，也將持續追查男子身份。

因為死者身穿七分運動短褲、工作膠鞋，身高約175公分以上、身形魁梧，檢警懷疑死者可能是工人，因為大樓有工班在附近施工，所以警方也前往工地，希望工人能夠指認死者身份，但卻沒有工人認識，警方只能繼續調閱監視器確認死者進出大樓時間。

