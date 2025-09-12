　
政治

普發1萬加快速度！　立院19日開議、10/3卓揆報告韌性特別預算

▲▼ 黨團協商-柯建銘，韓國瑜。（／記者黃克翔攝）

▲黨團協商。（／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院今（12日）由院長韓國瑜召集朝野協商，會議中決定，下會期將於19日正式開議，當天上午將進行審計長人事同意權案公聽會，下午進行審查，30日上午審計長人事同意權投票，下午進行行政院長施政報告並備質詢；此外，攸關全民普發現金1萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，將於10月3日，由行政院長卓榮泰報告及備質詢。

韓國瑜上午召集黨團協商，研商第11屆第4會期開議日、審計長人事同意權案相關事宜。

協商過程中，國民黨團書記長羅智強建議，19日開議後，待韓國瑜29日赴日進行國會外交回國後，10月3日再開始施政報告並備質詢，但民進黨團總召柯建銘表示，9月底以前一定要施政報告，不行拖到10月；民進黨團幹事長吳思瑤也表示，這是法定的時間，還是依法規進行。傅崐萁最後建議，23日請行政院長卓榮泰來施政報告，10月3日再來施政總質詢，但柯建銘反對，認為兩者應同一天舉行。

最後經過約1小時協商後，朝野達成共識，各黨團同意9月16日上午10:30 舉行「審計長人事同意權案」公聽會，各黨團推薦學者專家，國民黨2位、民進黨2位、台灣民眾黨1位；17日各黨團須將「通傳會被提名人書面意見」送交交通委員會彙整，18日各黨團送交「審計長同意權案詢答名單」至議事處。

黨團達成共識，9月19日報告事項處理完畢後，同日改開全院委員會，進行審計長人事同意權案審查，上午10時30分舉行公聽會，各黨團推派學者專家代表5名參加；下午3時召開全院委員會進行審查。9月30日舉行第2次院會，上午報告事項後，先處理復議案3案，並進行審計長人事同意權案記名投票表決；下午邀行政院長率各部會首長列席施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢，由各黨團推派1位質詢。

此外，10月3日舉行第3次院會，邀行政院長、主計長、財政部長、經濟部長及相關部會首長列席報告「韌性特別預算案」編制經過並備質詢，詢答完畢後即交審查，各黨團同意不提出復議。 

立法院開議委員會召委普發1萬

