審計長任期將屆、國民黨團有意9/19開議　韓國瑜明開朝野協商處理

▲立法院長韓國瑜明將召開黨團協商，處理第4會期開議日。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統賴清德提名監察院審計長陳瑞敏續任的人事同意權案，立法院長韓國瑜明（11日）將召集朝野黨團研商相關事宜，並討論第11屆第4會期開議日。據了解，目前國民黨立法院黨團已敲定9月19日開議。

陳瑞敏任期將於10月1日屆滿，賴清德提名陳續任，相關人事同意權案已抵交立法院；換句話說，立法院必須在9月30日前召開院會投票。但根據《立法院職權行使法》，在院會表決前10天要擬具審查報告，所以最遲9月19日要召開全院委員會審查，且須舉辦公聽會。

立法院11日預告，韓國瑜將於12日上午召開黨團協商，除研商審計長人事同意權案外，還包括「第11屆第4會期開議日」相關事宜、有關憲法法庭為審理行政院就「警察人員人事條例第35條第1項第4款(含附表三)、第2項、第3項及第6項規定」之聲請案，請本院提供書面意見及相關資料事宜。

據了解，目前國民黨立法院黨團已敲定9月19日開議。而行政院會11日上午拍板攸關普發1萬元的5700億元「韌性特別預算案」，將送交立法院審查，目前藍黨團態度傾向愈快處理愈好，但仍要看協商結果。