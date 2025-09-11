　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

審計長任期將屆、國民黨團有意9/19開議　韓國瑜明開朝野協商處理

▲立法院長韓國瑜明將召開黨團協商，處理第四會期開議日。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院長韓國瑜明將召開黨團協商，處理第4會期開議日。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統賴清德提名監察院審計長陳瑞敏續任的人事同意權案，立法院長韓國瑜明（11日）將召集朝野黨團研商相關事宜，並討論第11屆第4會期開議日。據了解，目前國民黨立法院黨團已敲定9月19日開議。

陳瑞敏任期將於10月1日屆滿，賴清德提名陳續任，相關人事同意權案已抵交立法院；換句話說，立法院必須在9月30日前召開院會投票。但根據《立法院職權行使法》，在院會表決前10天要擬具審查報告，所以最遲9月19日要召開全院委員會審查，且須舉辦公聽會。

立法院11日預告，韓國瑜將於12日上午召開黨團協商，除研商審計長人事同意權案外，還包括「第11屆第4會期開議日」相關事宜、有關憲法法庭為審理行政院就「警察人員人事條例第35條第1項第4款(含附表三)、第2項、第3項及第6項規定」之聲請案，請本院提供書面意見及相關資料事宜。

據了解，目前國民黨立法院黨團已敲定9月19日開議。而行政院會11日上午拍板攸關普發1萬元的5700億元「韌性特別預算案」，將送交立法院審查，目前藍黨團態度傾向愈快處理愈好，但仍要看協商結果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
開第一槍！雪坊優格宣布「不再與四叉貓合作」
獨／Lulu、陳漢典婚禮歌手傳是她！　試音畫面曝
為U18聲請解禁赴日6天！法院准一半　辜仲諒提抗告
快訊／12縣市大雨特報　下到晚上
快訊／41歲女成吉思汗重訓突倒地！　館長致哀「R.I.P」
台北大樓50人喝屍水！　水塔腐屍「非住戶」身分成謎
21歲女模接旅拍　攝影師誤傳「要拍A片別告訴她」訊息嚇傻
陳漢典轉發昔合照再發聲！「好喜歡這張，我們等到了」
獨／台灣團遇暴動！　躲飯店拍下街頭慘況

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

審計長任期將屆、國民黨團有意9/19開議　韓國瑜明開朝野協商處理

清潔員送32元電鍋變貪汙犯！　黃暐瀚：支持輕判但違法就是違法

李洋行政院會初登板　拋擴大動滋券適用年齡構想

首位獲獎台灣政治人物　黃捷獲頒世界青年領袖峰會年度政治人物獎

普發1萬可貢獻GDP約0.4個百分點　經濟部：搭配促銷成效會更好

大讚傅崐萁是最佳人選！　退警總會長耿繼文：籲請出來參選黨主席

「修財劃法是朝野共識」　國民黨：有瑕疵也應由行政院修正公式

興達電廠爆炸點國安危機！　許宇甄：戳破民進黨不缺電神話

興達火災爆「分區限電」？　龔明鑫澄清：不可能、也不需要

鄭麗文搶軍系票拚國民黨主席　張亞中急喊：我是堂堂正正的藍

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

審計長任期將屆、國民黨團有意9/19開議　韓國瑜明開朝野協商處理

清潔員送32元電鍋變貪汙犯！　黃暐瀚：支持輕判但違法就是違法

李洋行政院會初登板　拋擴大動滋券適用年齡構想

首位獲獎台灣政治人物　黃捷獲頒世界青年領袖峰會年度政治人物獎

普發1萬可貢獻GDP約0.4個百分點　經濟部：搭配促銷成效會更好

大讚傅崐萁是最佳人選！　退警總會長耿繼文：籲請出來參選黨主席

「修財劃法是朝野共識」　國民黨：有瑕疵也應由行政院修正公式

興達電廠爆炸點國安危機！　許宇甄：戳破民進黨不缺電神話

興達火災爆「分區限電」？　龔明鑫澄清：不可能、也不需要

鄭麗文搶軍系票拚國民黨主席　張亞中急喊：我是堂堂正正的藍

新北女闖紅燈撞飛送貨員　他腿、髖關節都斷…飲料灑一地

防空污進校園　環境部優先體檢22處工業區「高雄、桃園最多」

「小紅書」遭約談警告！　官方斥：炒作明星資訊，破壞網路生態

發文支援「電子巡簽」被罵狗官　台中警怒告41人...按讚也難逃

找老婆就選她們！這3星座「顏值高、桃花旺」卻最專一

肯德基「奶黃流心Q蛋撻」中秋限定吃　夾熔岩奶黃餡+彈嫩麻糬

宜蘭醉男失控翻車！高速墜落農田大排　濺「史詩級水花」畫面曝

白T女101星巴克要女店員下跪　囂張襲警被壓制上銬...涉2罪送辦

四叉貓嗆柯P「關1年見不到他爸最後一面」惹議！雪坊：未來拒合作

廈門4天千元旅遊團！長輩被逼6萬買爛床墊　主揪說話了

【高空震撼】烈焰吞台電興達發電廠 燒到鋼骨裸露！

政治熱門新聞

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

懶人包／普發1萬要來了！　發放時間、領取資格、方式一次帶你看

「柯文哲的政治豪賭」　游盈隆估北檢抗告成功率

普發1萬更近了！行政院明拍板韌性特別預算　最快10月可入帳

快訊／賴清德：藍白主導財劃法修法鑄成大錯　完全不接受政院提醒

存款超過3億成焦點　鍾東錦：每年申報被都凌遲一次

2028對決賴清德？林濁水曝柯文哲戰略

UFO彈開美軍飛彈　退將揭地獄火真相

陳菊病假9個月　監察院：自願放棄每月36萬

盧秀燕祝福Lulu陳漢典結婚　「最可愛的搭檔❤️」

「柯文哲很會畫重點」　苗博雅揭民進黨犯「4字兵家大忌」

認財劃法有「小瑕疵」！　國民黨團：已開始著手修法盼速有共識

顏寬恒涉貪二審宣判　國民黨仍不祭黨紀

網傳賴清德拜日本靖國神社　事實查核中心出手了

更多熱門

相關新聞

認財劃法有「小瑕疵」！　國民黨團：已開始著手修法盼速有共識

認財劃法有「小瑕疵」！　國民黨團：已開始著手修法盼速有共識

藍白去年底聯手推動《財政收支劃分法》修正案三讀，但由於計算公式錯誤，導致不少縣市統籌分配款不增反減。國民黨團今（11日）召開記者會坦言，公式的部分確實有小瑕疵，財劃法第16-1條文應修正，將本島19縣市及離島3個分開，針對這個部分，立委陳雪生已著手開始修法，希望很快就會有共識。

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

地方統籌款不增反減！　國民黨團轟中央：癱瘓地方政府阻擋發展

地方統籌款不增反減！　國民黨團轟中央：癱瘓地方政府阻擋發展

統籌分配款有爭議！　國民黨團質疑：若有問題當初為何有試算

統籌分配款有爭議！　國民黨團質疑：若有問題當初為何有試算

交保完首談話提韓國瑜　柯文哲：我才知道健保看一次門診要170塊

交保完首談話提韓國瑜　柯文哲：我才知道健保看一次門診要170塊

關鍵字：

國民黨團立法院韓國瑜陳瑞敏審計長朝野協商

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典「是我」！

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

陳漢典Lulu世紀婚禮感動人心「康熙」同步發聲

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！陳漢典求婚眼神超寵

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

證實陳漢典Lulu結婚已買新房　吳宗憲要包兩百萬：該包的一定不會少

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面