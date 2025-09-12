　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打臉15路諸侯！朱立倫認財劃法公式出包　綠委：藍白拒絕討論的惡果

▲▼ 財劃法大出包　【十五縣市站出來！捍衛地方補助】記者會 -合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲立院表決通過公式出錯的財劃法修正案，藍白15縣市長日前齊聚，發聲明捍衛地方補助款。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院去年12月20日通過「財政收支劃分法」修法，如今公式設計出包，導致多個縣市分配金額不如修法前試算，多達，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安率藍營15縣市長北上要求政院只准增加、不准減少、並堅持公式無誤。國民黨主席朱立倫、負責修法的國民黨團則坦言公式出錯「小瑕疵」。對此，綠委鍾佳濱列出去年通過修法時藍營的說法，並表示，當時藍白兩黨的說法，都成了惡搞財劃法的證詞，如今不願意負起責任，找來一堆縣市首長轉移焦點，要求行政院善後，再次證明「藍白一合，惡搞卸責」。

立法院去年底通過「財政收支劃分法」修法，卻因藍營修法時提出公式計算錯誤，導致不少縣市統籌分配款不增反減，藍營縣市首長也集結北上抗議，反批中央應放下屠刀。行政院預計在13日邀請22縣市首長，分上下午兩梯次討論財劃法分配問題。

鍾佳濱表示，冤有頭債有主，藍白惡搞財劃法言行錄！藍白惡搞財劃法計算公式，導致多個縣市明年統籌分配款比修法之前還少，受害最深的都是農業縣市。去年民進黨立委、行政院、學者專家都曾經示警，偏偏藍白當耳邊風，今天的錯誤就是當初藍白拒絕討論的惡果。

鍾佳濱也整理了去年藍白立委強修財劃法的「惡言錄」，國民黨團總召傅崐萁稱，修改財畫法「才能有效落實地方自治，地方政府不必事事看中央政府的臉色，在第一時間可以照顧在地的鄉親。」，鍾佳濱大酸，地方政府看傅崐萁臉色的下場，就是少了14億元的分配款。

民眾黨團黃國昌指出，行政院的示警是「公然造謠、散播假訊息，恐嚇台灣人民，要求撤換發言人，不撤換就將發言人室的預算全部刪除。」對此，鍾佳濱表示，相信黃國昌的下場，就是全台七個縣市，少了共65億元的分配款。

國民黨立委張嘉郡當時說，修改財劃法「讓本來弱勢的雲林，能夠獲得更公平、更有利的財政資源分配。」國民黨立委林沛祥則在反罷免說明會，拿著麥克風對鄉親說「自己上任以來最驕傲的事是通過財劃法」，甚至還講到數度哽咽，鍾佳濱指出，而這件驕傲的修法，讓基隆少了2億元的分配款、雲林最慘，少27億。

鍾佳濱也表示，國民黨立委林思銘主導財劃法計算公式，被朱立倫表揚「財政收支劃分法修正能夠通過，時任黨團書記長的林思銘最大的貢獻」，因此這次讓農業縣市受害的劊子手，就是朱立倫認證的林思銘。

鍾佳濱指出，凡走過必留下痕跡，藍白的謊言，都成了惡搞財劃法的證詞，然而兩黨不願意負起責任，民眾黨至今還在神隱，國民黨則找來一堆縣市首長轉移焦點，要求行政院善後，再次證明「藍白一合，惡搞卸責」。
 

09/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

縣市分配款財劃法盧秀燕國民黨立法院蔣萬安民進黨行政院

