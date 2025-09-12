藍營財劃法345億的「小瑕疵」　她曝明年度預算修法也來不及

▲財劃法修法出包，不少縣市分配金額不增反減，藍營縣市長日前集結北上抗議 。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院去年12月20日通過「財政收支劃分法」修法，如今公式設計出包，導致多個縣市分配金額不如修法前試算，高達345億預算卡住「中央、地方都不能用」。國民黨團則承認「小瑕疵」，要求行政院修正。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，國民黨身為多數黨，本應在錯誤揭露後承認疏失，提出補救措施，卻反而選擇推卸責任。明年度地方預算來不及等待立法院修法，很可能只能依現行錯誤規定辦理，立法院在新會期開議後，應立即提出修正草案，並盡快完成審查與補救。同時，更應趁此機會徹底檢視整部《財劃法》。

立法院去年底通過《財政收支劃分法》修法，卻因藍營修法時提出公式計算錯誤，導致不少縣市統籌分配款不增反減，藍營縣市首長集結北上抗議，反批中央應放下屠刀。行政院預計在13日邀請22縣市首長，分上下午兩梯次討論財劃法分配問題。

王婉諭強調，國民黨身為多數黨，本應在錯誤揭露後承認疏失，提出補救措施，卻反而選擇推卸責任。更令人遺憾的是，新竹縣長楊文科甚至公開表示：「中央如果覺得有不恰當的文字，就請中央立刻修改。」但法律並不是中央說改就能改，立法責任在國會，擁有過半席次的藍白陣營更難以推諉責任。

王婉諭表示，身為家長，如果孩子犯錯，我們都會教導要認錯、道歉、修正。但國民黨這群大人卻選擇逃避，對社會做出最壞示範。她強調，修法錯誤已造成地方政府預算編列的困境，明年度地方預算來不及等待立法院修法，很可能只能依現行錯誤規定辦理，這將進一步加劇地方財政壓力。

最後，王婉諭呼籲，立法院在新會期開議後，應立即提出修正草案，並盡快完成審查與補救。同時，更應趁此機會徹底檢視整部《財劃法》，包含事權分配、統籌分配款與補助款制度，避免未來再度發生「東牆補西牆」的荒唐亂象。