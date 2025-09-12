「財劃法」爛攤子誰收？　綠：藍縣市長進卓揆辦公室前應先道歉

▲財劃法大出包 【十五縣市站出來！捍衛地方補助】記者會。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院去年12月20日通過「財政收支劃分法」修法，如今藍營公式設計出包，導致多個縣市分配金額不如修法前試算，多達，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安率藍營15縣市長北上反嗆分配款只准增加、不准減少、堅持公式無誤。負責修法的國民黨團則坦言公式出錯「小瑕疵」，並要求行政院協助善後。對此，民進黨今（12日）召開記者會表示，身為當初修法時被打的立委，行政院如果要主動提出修法，我個人立場持保留態度，一天到晚把廉恥掛在嘴巴上的立委跟縣市首長，要走進卓榮泰院長的辦公室前，請再開一次記者會，向全國人民公開道歉。

立法院去年底通過《財政收支劃分法》修法，卻因藍營修法時提出公式計算錯誤，導致不少縣市統籌分配款不增反減，藍營縣市首長也集結北上抗議，反批中央應放下屠刀。行政院預計在13日邀請22縣市首長，分上下午兩梯次討論財劃法分配問題。

民進黨發言人吳崢、韓瑩與立委陳培瑜，今天召開「黑箱暴力惡搞財劃法，國民黨鑄成大錯立刻道歉」記者會。陳培瑜表示，身為當初修法時被打的立委，看到國民黨如此粗糙做法，行政院如果要主動提出修法，我個人立場持保留態度，國民黨在財劃法通過後狂發社群圖文，發現有錯後還不肯認錯、站出來開記者會，一天到晚把廉恥掛在嘴巴上的立委跟縣市首長，要走進卓榮泰院長的辦公室前，請再開一次記者會，向全國人民公開道歉。

陳培瑜直言，執政黨沒有一定要幫忙處理財劃法困境，這樣的困境是藍白立委造成的，行政院可以照著這個粗糙的財劃法依法行政，但可以想見，接下來預算會期有總預算、特別條例預算、風災預算，會不會又變成在野黨立委人質，要求行政院讓步？

陳培瑜坦言，行政院接下來遇到的困難非常多，但站在依法行政、照顧台灣人民心情之下，國民黨立委、縣市首長應該站出來公開道歉。

吳崢表示，如果要解決問題要承認有問題，如果當事人沒有病識感，我們不能強迫就醫，王鴻薇說行政院可以用一般補助款，那請國民黨先跟社會大眾承認法律錯了、有嚴重問題，需要請行政院善後，這是立法院多數委員通過的法律，行政院需要依法行政也不好擅自亂改，所以這個問題要先釐清。

對於支持者批評總統態度過於軟弱，吳崢回應，總統也是用還原事情、堅定立場跟全民報告，他也講得非常清楚，是藍白鑄成大錯，就是因為一開始不良政治動機、要地方包圍中央，把財劃法當政治鬥爭工具，才會有現在的問題，總統立場堅定，也會秉持照顧全民態度繼續推動國政。