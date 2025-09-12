　
政治

台美將達成重大關稅協議　行政院經貿辦證實：有一定進展

記者陳家祥／台北報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日接受《CNBC》專訪時透露，美方即將與台灣達成一項重大協議。對此，行政院經貿談判辦公室表示，台美雙方的關稅談判持續推進，雙方皆肯認有一定進展，尚待美方安排總結性會商。

行政院經貿談判辦公室指出，由於目前的暫時性對等關稅對我國產業帶來衝擊影響，因此我方希望透過達成協議，爭取更好、更合理的對等關稅稅率，以及232關稅優惠待遇，若有相關進展將適時向各界說明。

與此同時，行政院除了已先「移緩濟急」，啟動對產業、勞工、農民的各項協助措施外，也已於9月11日提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，期盼立法院新會期能順利通過，讓支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性的各項計畫能夠盡速推動。

行政院經貿談判辦公室顏慧欣表示，台美雙方的關稅談判都持續推進，談判團隊也努力爭取將對等關稅及232關稅合併處理，雙方都認為，目前的談判都有一定的進展，現在只是等待美方安排。

顏慧欣強調，我方希望透過協議爭取更好、更合理的對等關稅稅率以及232關稅優惠待遇，未來若有相關進展，一定會適時的跟各界說明。

▲國防及外交委員會不公開會議，經貿辦公室副總談判代表顏慧欣。（圖／記者林敬旻攝）

▲經貿辦公室副總談判代表顏慧欣。（圖／記者林敬旻攝）


台美將達成重大關稅協議　行政院經貿辦證實：有一定進展
陳其邁大動作宣戰！　「抓到個案一律採取最重罰則」

立法院去年12月20日通過「財政收支劃分法」修法，如今藍營公式設計出包，導致多個縣市分配金額不如修法前試算，多達，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安率藍營15縣市長北上反嗆分配款只准增加、不准減少、堅持公式無誤。負責修法的國民黨團則坦言公式出錯「小瑕疵」，並要求行政院協助善後。對此，民進黨今（12日）召開記者會表示，身為當初修法時被打的立委，行政院如果要主動提出修法，我個人立場持保留態度，一天到晚把廉恥掛在嘴巴上的立委跟縣市首長，要走進卓榮泰院長的辦公室前，請再開一次記者會，向全國人民公開道歉。

