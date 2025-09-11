　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

穿越涵洞被車撞！現場只有「三角形警告標誌」婦獲國賠140萬

▲▼臺灣高等法院民事庭大廈外觀,高院民庭外觀,高院民事庭,高院民事庭外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

▲婦人穿越涵洞遭未禮讓行人的汽車撞傷，還獲高院判准國賠140萬餘元。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市黎姓婦人2018年12月晚間6點半左右，徒步穿越台61線快速道路高架橋下涵洞，結果遭未禮讓行人的車輛撞傷。婦人認為交通部公路總局北區養護工程分局為在涵洞周邊畫上車輛停止線、行人穿越道等號誌，具有過失，起訴請求國賠913萬餘元。一審判准國賠60萬餘元，案經上訴，高等法院二審加碼，改判准國賠140萬餘元。可上訴。

婦人起訴指出，她在2018年12月19日晚間6時35分許，自桃園市大園區台61線快速道路35.1公里處高架橋下涵洞由西往東方向，徒步穿越北上平面道路。結果劉姓女子駕駛的車輛，自台61線北上平面道路由草漯往許厝港方向行駛，在涵洞與北上平面道路交會處，因劉女未注意車前狀況，且未暫停讓路口穿越道路之行人先行通過，就撞上了黎婦。

婦人被送醫治療，診斷出胸部挫傷、骨盆及薦椎骨折、頭部外傷併頭皮撕裂傷約6公分、骨盆骨折併出血性休克、頸部挫傷併第7頸椎及第1胸椎骨折、右側第1肋骨及肺部挫傷、左臀挫傷、右肘挫擦傷等傷害。婦人認為，交通部公路局北區養護工程分局未在匝道口設置速限標示、未劃設車輛停止線、斑馬紋行人穿越道、黃色網狀線或裝設黃色閃光警示號誌；此外，這個路段路燈不亮，照明不佳，養工分局在公共設施之設置及管理有欠缺，因此婦人起訴向養工分局請求賠償913萬6,322元。

法院審理時，養工分局拒絕賠償，辯稱當時駕車的劉女車速過快，此外，該路段車流量低、無車輛回堵問題，屬道路A級服務水準路段（交通順暢、交通量甚少之路段）；且該路段並非路口，並無劃設黃色網狀線或設置黃色閃光警示號誌之必要；附近67公尺外還有一個供行人通行的涵洞，是婦人自己選擇號誌較少的涵洞通行，養工分局並無過失。但一審法院審理後，認定養工分局有疏失，須賠償60萬餘元。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，認為該涵洞在事發時僅設置三角形「讓」之警告標誌，事故後才畫設黃網線，並設置多個警告標誌。至於附近供行人通行的另一個涵洞，則有紅、黃、綠三色燈號，涵洞內有紐澤西護欄，顯見發生事故的涵洞，確實在設置上有所疏漏。

不過高院也認為，本案事故並非僅因養工分局設置有疏失，劉女未禮讓行人且超速，婦人未從另一個涵洞通行而選擇較危險涵洞通行，全都有過失。經過計算後，認定養工分局負擔30％、劉女過失責任40％、婦人也自負30％過失責任。因此二審重新計算損失與過失分配，最後改判養工分局需賠償140萬9,654元。此外，婦人也向劉女求償，桃園地院判決劉女須賠償38萬3,337元確定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「鬼門要關了」3生肖翻紅　9禁忌一次看
Joeman實測iPhone Air與AirPods Pro
有意角逐黨主席？　傅崐萁未否認：兩個月以來很多人勸進
家寧提告媽媽「卡BUG」大絕招　讓Andy不能告！律師3點分
台韓大戰今晚開打！　韓媒：必須拿下
認財劃法有「小瑕疵」！　國民黨團：已開始著手修法

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

冷血男喊被下蠱殺逆子　搶佛牌「掛胸前入睡」　淡定開門被捕

轎車催油門狠輾青光眼盲狗！搖尾求救畫面曝　腦震盪命危搶救中

掛羊頭賣狗肉！金門棋牌發展協會暗營職業賭場　警攻堅逮5人

穿越涵洞被車撞！現場只有「三角形警告標誌」婦獲國賠140萬

知名畫家畫室暴斃！小三許願「定情物放靈柩」　正宮崩潰提告

老醫生偷賣安眠藥處方箋給毒蟲「1張400」　密醫兒接手賺黑錢

民和國中棒球隊車禍8人輕重傷　議員牽線物理治療所暖心支援復健

仍判8年4月「我們都心裡有數」　顏寬恒：將在最短時間上訴

配到4張台積電股票要先付64萬？　車手上工首日被逮下場慘了

高雄又有良田被毀！半夜驚見「黑網卡車」頻繁進出　現場慘況曝

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

冷血男喊被下蠱殺逆子　搶佛牌「掛胸前入睡」　淡定開門被捕

轎車催油門狠輾青光眼盲狗！搖尾求救畫面曝　腦震盪命危搶救中

掛羊頭賣狗肉！金門棋牌發展協會暗營職業賭場　警攻堅逮5人

穿越涵洞被車撞！現場只有「三角形警告標誌」婦獲國賠140萬

知名畫家畫室暴斃！小三許願「定情物放靈柩」　正宮崩潰提告

老醫生偷賣安眠藥處方箋給毒蟲「1張400」　密醫兒接手賺黑錢

民和國中棒球隊車禍8人輕重傷　議員牽線物理治療所暖心支援復健

仍判8年4月「我們都心裡有數」　顏寬恒：將在最短時間上訴

配到4張台積電股票要先付64萬？　車手上工首日被逮下場慘了

高雄又有良田被毀！半夜驚見「黑網卡車」頻繁進出　現場慘況曝

台股狂漲！醫後悔「當年拒買台積電」選婚戒：少女心代價好貴

台東知本「無名米苔目」連招牌都沒有！手工古早味滑溜Q彈

東區神祕「侍燒肉」9/23對外開放預約　吃得到38個月正宗松阪牛

冷血男喊被下蠱殺逆子　搶佛牌「掛胸前入睡」　淡定開門被捕

「護照戳章」掰了！歐洲29國下月開跑　全球跟上10年內恐成歷史

蘋果上架「新充電頭」iPhone 17充更快！果粉搖頭：插座胖虎

藍白修《財劃法》出包反怪中央　吳思瑤：去找傅崐萁黃國昌負責

賴清德批「財劃法修法鑄成大錯」　北市府：地方早被一刀刀凌遲

夫妻好心讓陌生男進門「幫手機充電」　遭恐怖凌虐5小時放火焚屍

轎車催油門狠輾青光眼盲狗！搖尾求救畫面曝　腦震盪命危搶救中

【睡之呼吸】寶寶睡覺咬欄杆像極了禰豆子XD

社會熱門新聞

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

知名手搖飲總裁公園摔癱！獲國賠162萬

即／顏寬恒貪汙案二審宣判　維持原判8年4月

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

驚悚畫面曝！休旅疑藏毒撞幼園　駕駛死亡另2傷　

即／「台灣臀后」本人現身了！連同1男被移送

台灣臀后IG悄悄復活　追蹤人數多6千

即／國鼎董座夫婦掏空公司5千萬遭起訴！

顏寬恒二審仍判8年4月！怒轟：執政者打擊異己

老師制止學生抽菸反被打　法院判賠2.2萬

館長遭槍擊案寶和會大哥判無罪！理由曝光

更多熱門

相關新聞

家寧提告媽媽「卡BUG」大絕招　讓Andy不能告

家寧提告媽媽「卡BUG」大絕招　讓Andy不能告

YouTuber家寧8日更新影片，已拿到公司帳本，未來會查清過去帳目，並以群海監察人身份向母親曾淑惠提告。對此，張榮成律師指出，因為家寧搶先提告了，根據《公司法》規定，Andy沒有權利向負責人（家寧媽媽）提起訴訟，讓大批網友驚呼「根本黑暗兵法！」留言區有律師列出3點分析，「Andy可沒有全輸。」

「一只電鍋」的貪污風暴　論法律與人情的失衡與再思考

「一只電鍋」的貪污風暴　論法律與人情的失衡與再思考

男童教室亂跳害罕病女同學骨折　要賠53萬

男童教室亂跳害罕病女同學骨折　要賠53萬

一審遭判刑8年4月！顏寬恒昔喊：非常無辜　今二審宣判

一審遭判刑8年4月！顏寬恒昔喊：非常無辜　今二審宣判

拉單槓被絆倒！手搖飲大亨獲國賠162萬

拉單槓被絆倒！手搖飲大亨獲國賠162萬

關鍵字：

法律人權涵洞禮讓行人撞傷二審國賠養護工程處高等法院

讀者迴響

熱門新聞

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

興達電廠爆炸陷10天供電警戒　不排除分區限電

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

《人選之人》阿公林義雄過世　王淨不捨發聲

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

iPhone 17大反轉　4大亮點超炸裂

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面