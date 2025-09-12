農機出車禍誤認拼裝車遭沒入　屏東農民打官司逆轉勝

▲高雄高等行政法院。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

洪姓男子駕駛潘姓男子所有自走式噴霧機，去年7月在萬丹鄉和平西路因跨越道路時發生車禍，被警方認定使用拼裝車輛上路，屏東監理站裁罰並沒入車輛。潘男不服提起行政訴訟，強調該農機為原廠製造且後續獲農機號牌，並非拼裝車。法院審理認為，主管機關未能舉證證明屬拼裝車，原處分欠缺合法性，判決撤銷處分，潘男勝訴。可上訴。

洪姓男子駕駛潘姓農民所有的自走式噴霧機，於113年7月16日行經屏東縣萬丹鄉和平西路時，與黃姓男子騎乘的機車發生碰撞。警方到場後，認定潘男的噴霧機屬「拼裝車輛，未經核准領用牌證行駛」，並依規定移送監理站，最後裁處「車輛沒入」及罰鍰，引起潘男強烈不滿。

潘男主張，該農機是由農業部核可廠商生產，並非拼裝車，當日僅因農事需要，從農地A處移往鄰近B處途中跨越道路，不料遭後方機車追撞才釀事故。事故雙方事後已和解，且該車輛為原廠設計，並無改裝。事後他補辦農機使用證與號牌，獲公所審查通過，證明屬合格農機。

屏東監理站則依規定認為，該車輛在事故當時尚未懸掛農機號牌，已違反《道路交通管理處罰條例》及《屏東縣農用拼裝車管理自治條例》，因此舉發並裁罰。

法院審理後指出，潘男於事故後雖才取得農機使用證，但該證件由主管機關核發，內容載明廠牌、型號、引擎號碼均正確，足證車輛非拼裝車。監理站未能提出相反證據證明該農機經過任意改裝或屬拼裝車，僅以事故當時未領牌照推定，並不足以成立。

法院認為，車輛是否為拼裝車，應依實質定義判斷，而非僅以「未領牌照」作為依據。由於處罰機關舉證不足，將合法農機認定為拼裝車並裁罰沒入，顯屬不當。因此判決撤銷監理站原處分，潘男勝訴。