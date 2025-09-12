波蘭4萬大軍部署俄白邊境！　聯合國安理會將召開會議

▲ 波蘭總理圖斯克與軍方等官員舉行會議，討論俄羅斯侵犯波蘭領空的行為。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在俄軍多架無人機侵犯波蘭領空引發緊張情勢之際，俄羅斯與白俄羅斯兩軍12日將啟動Zapad 2025聯合軍演，部分演習地點就在波蘭邊境附近，對此，波蘭決定向接壤俄羅斯與白俄羅斯的邊境地區部署4萬兵力。在此同時，聯合國安理會將於12日召開會議討論此次無人機侵犯事件。

TVP World、路透報導，俄羅斯與白俄羅斯預計有數萬名士兵參與聯合軍演，波蘭國防部副部長湯姆奇克（Cezary Tomczyk）擔憂這可能是俄羅斯對北約和歐盟國家發動侵略的前兆，強調波蘭已為此準備數月，先前已舉行超過3萬名波蘭與北約士兵參加的演習，「Zapad 2025是一場進攻性演習」。

波蘭當局指出，該軍演目標之一是演練攻擊「蘇瓦烏基走廊」（Suwałki Gap），此處是連接波蘭與立陶宛的狹長地帶，夾在白俄羅斯與俄羅斯飛地「加里寧格勒」（Kaliningrad）之間，長期以來被視為北約「阿基里斯腱」（Achilles' heel）。

波蘭外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）本周曾說，俄羅斯與白俄羅斯將演練極具侵略性的情境，與俄羅斯2008年入侵喬治亞以及攻擊烏克蘭之前舉行的演習類似。烏克蘭總統澤倫斯基警告，Zapad 2025聯合軍演可能成為向更西方國家發動攻擊的掩護。

在俄軍無人機侵犯之前，波蘭就已經宣布會在演習期間暫時關閉與白俄羅斯的邊境口岸。在無人機事件發生後，華沙當局宣布關閉邊境直到另行通知為止。

本周近20架俄軍無人機侵犯波蘭領空，波蘭F-16戰機、荷蘭F-35戰機、義大利空中預警機（AWACS）、北約空中加油機緊急升空，在波蘭領空擊落多架無人機。這是北約成員國首次在俄烏戰爭中開火，波蘭國防部長科西尼亞克（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）向國會報告，目前已尋獲16架無人機殘骸。

聯合國安理會將在12日召開會議，討論俄軍無人機侵犯波蘭領空事件。波蘭總統稱，這起侵犯事件是俄羅斯企圖試探波蘭與北約的反應。