　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

波蘭4萬大軍部署俄白邊境！　聯合國安理會將召開會議

▲▼ 波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）與軍方等官員舉行會議，討論俄羅斯侵犯波蘭領空的行為。。（圖／路透）

▲ 波蘭總理圖斯克與軍方等官員舉行會議，討論俄羅斯侵犯波蘭領空的行為。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在俄軍多架無人機侵犯波蘭領空引發緊張情勢之際，俄羅斯與白俄羅斯兩軍12日將啟動Zapad 2025聯合軍演，部分演習地點就在波蘭邊境附近，對此，波蘭決定向接壤俄羅斯與白俄羅斯的邊境地區部署4萬兵力。在此同時，聯合國安理會將於12日召開會議討論此次無人機侵犯事件。

TVP World、路透報導，俄羅斯與白俄羅斯預計有數萬名士兵參與聯合軍演，波蘭國防部副部長湯姆奇克（Cezary Tomczyk）擔憂這可能是俄羅斯對北約和歐盟國家發動侵略的前兆，強調波蘭已為此準備數月，先前已舉行超過3萬名波蘭與北約士兵參加的演習，「Zapad 2025是一場進攻性演習」。

波蘭當局指出，該軍演目標之一是演練攻擊「蘇瓦烏基走廊」（Suwałki Gap），此處是連接波蘭與立陶宛的狹長地帶，夾在白俄羅斯與俄羅斯飛地「加里寧格勒」（Kaliningrad）之間，長期以來被視為北約「阿基里斯腱」（Achilles' heel）。

波蘭外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）本周曾說，俄羅斯與白俄羅斯將演練極具侵略性的情境，與俄羅斯2008年入侵喬治亞以及攻擊烏克蘭之前舉行的演習類似。烏克蘭總統澤倫斯基警告，Zapad 2025聯合軍演可能成為向更西方國家發動攻擊的掩護。

在俄軍無人機侵犯之前，波蘭就已經宣布會在演習期間暫時關閉與白俄羅斯的邊境口岸。在無人機事件發生後，華沙當局宣布關閉邊境直到另行通知為止。

本周近20架俄軍無人機侵犯波蘭領空，波蘭F-16戰機、荷蘭F-35戰機、義大利空中預警機（AWACS）、北約空中加油機緊急升空，在波蘭領空擊落多架無人機。這是北約成員國首次在俄烏戰爭中開火，波蘭國防部長科西尼亞克（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）向國會報告，目前已尋獲16架無人機殘骸。

聯合國安理會將在12日召開會議，討論俄軍無人機侵犯波蘭領空事件。波蘭總統稱，這起侵犯事件是俄羅斯企圖試探波蘭與北約的反應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
性侵女講師丟浴缸慘死！張嘉瑤判死20年未槍決　聲請再審遭駁回
轉錢給自己「帳戶被凍結」　一票苦主怒：很荒謬！行員說話了
陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了！　手機暱稱曝
快訊／北市水塔腐屍指紋比對失敗　急採DNA查身分
于朦朧墜樓6疑點！窗外驚見「大片抓痕」　網疑遭逼潛規則
台灣活佛爆性騷！跟女信徒討清涼照　私訊曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

挺台影片曝光！　川普盟友生前演講「直球對決」中國學生

波蘭4萬大軍部署俄白邊境！　聯合國安理會將召開會議

Costco再度出包　全面召回爆紅零食「杜拜巧克力」！

前首相之子小泉進次郎擬角逐「下屆日本首相」　最快下周宣布

美海軍學院傳槍響「全面封鎖」！　被開除前學員闖入開火

希爾頓酒店遭焚毀！房客緊急撤離　尼泊爾暴動已34死

貝森特何立峰「下周在馬德里會談」　討論貿易國安與TikTok

「川普盟友」波索納洛重判27年　美國務卿轟獵巫：將做出回應

川普擴權「多數美國人不挺」　僅32%認為派兵進城更安全

俄無人機入侵！　北約多國出手了「多國增援協防波蘭」

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

挺台影片曝光！　川普盟友生前演講「直球對決」中國學生

波蘭4萬大軍部署俄白邊境！　聯合國安理會將召開會議

Costco再度出包　全面召回爆紅零食「杜拜巧克力」！

前首相之子小泉進次郎擬角逐「下屆日本首相」　最快下周宣布

美海軍學院傳槍響「全面封鎖」！　被開除前學員闖入開火

希爾頓酒店遭焚毀！房客緊急撤離　尼泊爾暴動已34死

貝森特何立峰「下周在馬德里會談」　討論貿易國安與TikTok

「川普盟友」波索納洛重判27年　美國務卿轟獵巫：將做出回應

川普擴權「多數美國人不挺」　僅32%認為派兵進城更安全

俄無人機入侵！　北約多國出手了「多國增援協防波蘭」

入侵總圖拍謎片出事！台灣臀后穿小短裙露香肩應門...搜索畫面曝

LPGA皇后城錦標賽首輪亮眼　錢珮芸抓7鳥暫並列第3

醋男控「補教網紅搶人女友」！偷拍前任聊天紀錄公審…下場慘了

午後雷雨擴大　下周三後可能有「熱帶系統」

藏壽司18款「吉伊卡哇」扭蛋今日登場　首3天全台門市預約全滿

女投資被騙3730萬　郵局開戶幫洗錢100萬...男判刑還要賠錢

曾子益頭痛到快裂　「1症狀3天就蔓延」背胸全是：用生命去拚搏

陸「崑崙童子」網路圈粉20萬吸金　自封王母娘娘之子誘姦騙色

跟著「台灣隊長」陳柏良母隊訓練　台灣4足球小將勇敢逐夢

台中71歲阿北點援交廣告！想色色急匯18萬　警銀聯手苦勸阻詐

前夫真槍實彈上陣！台灣臀后挑總圖廁所「活塞運動」　摀嘴尋刺激

國際熱門新聞

快訊／美商務部長：即將與台灣達成重大協議

川普盟友被狙殺　FBI公布槍手正面照片

世紀「添丁魔咒」破了　美國家族將迎女嬰誕生

川普宣布　將追授柯克「總統自由勳章」

希爾頓酒店遭焚毀！房客緊急撤離

看好下週降息　美股勁揚617點

烏女地鐵遭驚恐殘殺　川普再怒：快死刑！

美眾院通過國防授權法　援台預算增至303億

東京「創紀錄暴雨」萬戶停電　羽田機場52航班取消

快訊／巴西前總統「政變罪」確定　判刑27年3個月

柯克之死　時代雜誌「血紅濾鏡」感嘆

尼坦雅胡誓言：永遠不會有巴勒斯坦國

韓外長要求川普政府放人　包機「延遲出發」

烏蘇-27扎波羅熱墜毀　30歲飛行員陣亡

更多熱門

相關新聞

俄無人機入侵　北約多國增援波蘭

俄無人機入侵　北約多國增援波蘭

波蘭10日宣布擊落多架入侵領空的俄軍無人機，並在境內另外尋獲7架無人機，以及一枚來源不明的飛彈殘骸，成為2022年俄烏戰爭爆發以來，俄方發動的最嚴重領空入侵事件。對此，北約多國火速動員軍隊、火砲與防空系統，確保東翼安全。

無人機徹底改寫戰爭　人性邊界的掙扎與選擇

無人機徹底改寫戰爭　人性邊界的掙扎與選擇

俄無人機侵波蘭領空「北約啟動第4條款」　外交部嚴正關切

俄無人機侵波蘭領空「北約啟動第4條款」　外交部嚴正關切

俄無人機入侵波蘭　川普疑威脅普丁：開始了

俄無人機入侵波蘭　川普疑威脅普丁：開始了

波蘭戰機「開火攻擊」　聲稱擊落俄無人機

波蘭戰機「開火攻擊」　聲稱擊落俄無人機

關鍵字：

俄羅斯波蘭軍演無人機北約

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

曾問為何不愛Lulu？　陶晶瑩神預言

夜店大亨夏天倫爆婚內出軌！

快訊／美商務部長：即將與台灣達成重大協議

爆萬萬兩也撤了　陳沂：四叉貓粉絲沒消費力

川普盟友被狙殺　FBI公布槍手正面照片

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面