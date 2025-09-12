俄無人機入侵！　北約多國出手了「多國增援協防波蘭」

▲波蘭東部維里基（Wyryki）一間房屋疑似被無人機擊中。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

波蘭10日宣布擊落多架入侵領空的俄軍無人機，並在境內另外尋獲7架無人機，以及一枚來源不明的飛彈殘骸，成為2022年俄烏戰爭爆發以來，俄方發動的最嚴重領空入侵事件。對此，北約多國火速動員軍隊、火砲與防空系統，確保東翼安全。

BBC報導，荷蘭將部署火砲、防空系統和300名士兵，捷克將提供直升機和100名士兵，德國也把一個軍旅派往立陶宛，並在波蘭上空擴大警戒範圍，法國則宣布派遣3架飆風（Rafale）戰鬥機協防波蘭領空。

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）直指這是「俄羅斯的挑釁行為，意圖測試我方能力」。華沙當局也已要求聯合國安理會12日召開緊急會議討論此事。國防部長科西尼亞克-卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ）表示，「波蘭史上多次聽到空洞的團結口號，但今天我們看到的是具體行動。」

▲波蘭聲稱擊落俄羅斯無人機。（圖／翻攝自Ｘ）

除了波蘭總統，德國及法國總統也認為，這是莫斯科的蓄意行動。法國總統馬克宏喊話，「我們絕不會屈服於俄羅斯日益加劇的威脅恐嚇。」烏克蘭總統澤倫斯基呼籲建立聯合防空系統，美國總統川普則發文簡短回應，「俄羅斯又用無人機侵犯波蘭領空，這是怎麼回事？又來了！」

與此同時，俄羅斯與白俄羅斯聯合軍演「西方2025」將於12日登場，加劇了一些東歐國家的焦慮情緒。波蘭已於11日午夜關閉與莫斯科盟友白俄羅斯的邊境，拉脫維亞也宣布東部領空封鎖一周。

面對蓄意加劇波蘭緊張局勢的指控，克里姆林宮不予置評，但外交部發言人呼籲波蘭重新開放與白俄羅斯的邊境，以免對商業及通行造成嚴重影響。