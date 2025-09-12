　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄無人機入侵！　北約多國出手了「多國增援協防波蘭」

▲▼ 波蘭東部維里基（Wyryki）一間房屋疑似被無人機擊中。（圖／路透）

▲波蘭東部維里基（Wyryki）一間房屋疑似被無人機擊中。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

波蘭10日宣布擊落多架入侵領空的俄軍無人機，並在境內另外尋獲7架無人機，以及一枚來源不明的飛彈殘骸，成為2022年俄烏戰爭爆發以來，俄方發動的最嚴重領空入侵事件。對此，北約多國火速動員軍隊、火砲與防空系統，確保東翼安全。

BBC報導，荷蘭將部署火砲、防空系統和300名士兵，捷克將提供直升機和100名士兵，德國也把一個軍旅派往立陶宛，並在波蘭上空擴大警戒範圍，法國則宣布派遣3架飆風（Rafale）戰鬥機協防波蘭領空。

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）直指這是「俄羅斯的挑釁行為，意圖測試我方能力」。華沙當局也已要求聯合國安理會12日召開緊急會議討論此事。國防部長科西尼亞克-卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ）表示，「波蘭史上多次聽到空洞的團結口號，但今天我們看到的是具體行動。」

▲▼波蘭聲稱擊落俄羅斯無人機。（圖／翻攝自Ｘ）

▲波蘭聲稱擊落俄羅斯無人機。（圖／翻攝自Ｘ）

除了波蘭總統，德國及法國總統也認為，這是莫斯科的蓄意行動。法國總統馬克宏喊話，「我們絕不會屈服於俄羅斯日益加劇的威脅恐嚇。」烏克蘭總統澤倫斯基呼籲建立聯合防空系統，美國總統川普則發文簡短回應，「俄羅斯又用無人機侵犯波蘭領空，這是怎麼回事？又來了！」

與此同時，俄羅斯與白俄羅斯聯合軍演「西方2025」將於12日登場，加劇了一些東歐國家的焦慮情緒。波蘭已於11日午夜關閉與莫斯科盟友白俄羅斯的邊境，拉脫維亞也宣布東部領空封鎖一周。

面對蓄意加劇波蘭緊張局勢的指控，克里姆林宮不予置評，但外交部發言人呼籲波蘭重新開放與白俄羅斯的邊境，以免對商業及通行造成嚴重影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大谷翔平再刷新歷史！　超狂數據甩開小葛瑞菲
台灣民意民調／41.6%民眾覺得柯文哲是冤獄　過半不滿北檢
快訊／台股又大漲！　台積電漲15元至1255
夏天倫爆婚內出軌！　小三照被PO網公開
台北上海雙城論壇925登場　蔣萬安率市府團隊二訪上海
10藝人哀悼《三生三世》于朦朧　楊冪悲喊四哥：願在另個世界安
陳漢典是Lulu偶像！　《康熙》超閃同框片出土

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

希爾頓酒店遭焚毀！房客緊急撤離　尼泊爾暴動已34死

貝森特何立峰「下周在馬德里會談」　討論貿易國安與TikTok

「川普盟友」波索納洛重判27年　美國務卿轟獵巫：將做出回應

川普擴權「多數美國人不挺」　僅32%認為派兵進城更安全

俄無人機入侵！　北約多國出手了「多國增援協防波蘭」

美中外交國防首長「連續通話」　分析：川習會又邁進一小步

美國家族「世紀魔咒」破了！　上次是108年前

快訊／巴西前總統「政變罪」確定　判刑27年3個月

川普盟友柯克之死！　時代雜誌「血紅濾鏡」嘆：政治暴力恐升級

美「援台預算」增至303億！　美眾院通過國防授權法

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

希爾頓酒店遭焚毀！房客緊急撤離　尼泊爾暴動已34死

貝森特何立峰「下周在馬德里會談」　討論貿易國安與TikTok

「川普盟友」波索納洛重判27年　美國務卿轟獵巫：將做出回應

川普擴權「多數美國人不挺」　僅32%認為派兵進城更安全

俄無人機入侵！　北約多國出手了「多國增援協防波蘭」

美中外交國防首長「連續通話」　分析：川習會又邁進一小步

美國家族「世紀魔咒」破了！　上次是108年前

快訊／巴西前總統「政變罪」確定　判刑27年3個月

川普盟友柯克之死！　時代雜誌「血紅濾鏡」嘆：政治暴力恐升級

美「援台預算」增至303億！　美眾院通過國防授權法

房仲業家數首度下滑　專家：進入汰弱留強階段

希爾頓酒店遭焚毀！房客緊急撤離　尼泊爾暴動已34死

Netflix韓劇片酬降溫！天價「每集10億韓元」回不去　新上限金額曝光

NBA首位出櫃球員柯林斯驚傳罹腦瘤　家人盼外界給予隱私

史上唯一！大谷翔平102轟＋77盜　數據甩開名人堂小葛瑞菲

「TOYOTA全新超帥轎跑」大陸即將上市！尺碼空間更勝Corolla、Camry

好命肌滾出更多好運！「玫瑰粉底」逆襲老化　輕鬆擁有幼態顏

快訊／台積電漲15元至1255　台股大漲逾260點

駕駛喝醉坐車上吹暖氣「拒酒測挨罰18萬」　結局逆轉免罰

台灣民意民調／41.6%民眾覺得柯文哲案是冤獄　過半不滿北檢表現

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

國際熱門新聞

快訊／美商務部長：即將與台灣達成重大協議

川普盟友被狙殺　FBI公布槍手正面照片

世紀「添丁魔咒」破了　美國家族將迎女嬰誕生

川普宣布　將追授柯克「總統自由勳章」

看好下週降息　美股勁揚617點

烏女地鐵遭驚恐殘殺　川普再怒：快死刑！

東京「創紀錄暴雨」萬戶停電　羽田機場52航班取消

美眾院通過國防授權法　援台預算增至303億

快訊／巴西前總統「政變罪」確定　判刑27年3個月

柯克之死　時代雜誌「血紅濾鏡」感嘆

尼坦雅胡誓言：永遠不會有巴勒斯坦國

烏蘇-27扎波羅熱墜毀　30歲飛行員陣亡

即／羽田機場地勤作業「全面暫停」！

泰知名動物園飼育員慘死！獅群圍攻「撕咬15分鐘」

更多熱門

相關新聞

無人機徹底改寫戰爭　人性邊界的掙扎與選擇

無人機徹底改寫戰爭　人性邊界的掙扎與選擇

在當今戰場上，科技不再只是輔助角色，而是戰爭的主角。在俄烏戰爭中，密集飛行的無人機取代了傳統衝鋒的士兵，成為新時代殺戮與防禦的代名詞。過去，人們對戰爭的想像，是坦克隆隆、槍林彈雨。如今戰線可能遠在十公里之外，敵我之間的對決由幾百美元的無人機進行，且瞬息萬變，無聲而致命。

俄無人機侵波蘭領空「北約啟動第4條款」　外交部嚴正關切

俄無人機侵波蘭領空「北約啟動第4條款」　外交部嚴正關切

俄無人機入侵波蘭　川普疑威脅普丁：開始了

俄無人機入侵波蘭　川普疑威脅普丁：開始了

波蘭戰機「開火攻擊」　聲稱擊落俄無人機

波蘭戰機「開火攻擊」　聲稱擊落俄無人機

川普敦促歐盟「徵100%關稅」　印度中國受害

川普敦促歐盟「徵100%關稅」　印度中國受害

關鍵字：

波蘭俄羅斯無人機北約

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

曾問為何不愛Lulu？　陶晶瑩神預言

快訊／美商務部長：即將與台灣達成重大協議

川普盟友被狙殺　FBI公布槍手正面照片

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

爆萬萬兩也撤了　陳沂：四叉貓粉絲沒消費力

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面