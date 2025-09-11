快訊／興達電廠爆炸！陳其邁喊：各縣市要用的電應自己負責

記者賴文萱／高雄報導

台電興達電廠爆炸意外，引發社會及民眾不安，在野也批評「錯誤的能源政策應該要調整」。對此，高雄市長陳其邁今日直言，希望中央能加速高雄整個電力結構的轉型，由煤轉氣，「自己各縣市要用的電，應該要自己負起責任，不能把所有責任都推給高雄市」，能源的區域正義非常重要，否則對高雄不公平！

▲陳其邁直言，能源的區域正義很重要，各縣市要用的電應該自己負責。（圖／記者賴文萱翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

興達電廠爆炸意外引發在野黨批評應檢討「錯誤的能源政策」，對此，陳其邁出席活動前受訪表示，在整個能源多元及能夠提高能源的韌性，這個對於未來台灣產業發展非常重要。尤其在高雄，過去整個發電結構都以燃煤發電為主，這幾年市府也一再要求希望能夠由煤轉氣，加速汽電共生脫煤。

陳其邁指出，能源的區域正義非常重要，自己各縣市要用的電，應該要自己負起責任。長期以來，高雄發電的餘裕，可以說是全台灣最高的縣市。以去年高雄大概400多億度的電，大概用了300多億度的電，其他的包括30%左右的電力，都是外送給其他的縣市。

▲興達電廠火球吞廠。（圖／民眾提供）

陳其邁說，發電量比較大的縣市，相對來講，對環境衝擊也比較大，這樣不公平。陳其邁強調，最希望的是，中央能夠加速高雄在整個電力結構的轉型，由煤轉氣，「其他縣市也要負起責任，不能把所有責任都推給高雄市」。

他以興達電廠的火災為例，這個又是一項額外的風險，陳其邁直言，這個對高雄人來講不公平，其他縣市也應該都要負起責任，不然發生火災，承受災害的也是電廠附近的市民朋友，真的是對高雄人不公平。

以目前來看，高雄大概5,000萬噸的碳排，能夠逐步達成減碳的目標，希望能夠加速這些燃煤電廠轉為備載之外，在整個能源的供應許可情況之下，能夠加速汰除、除役。