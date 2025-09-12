　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

護士毒殺13嬰！健康寶寶「心肺衰竭亡」　活下來仍終身傷殘

▲▼ 保溫箱,新生兒,嬰兒,助產護士,出生。（示意圖／CFP）

▲阿根廷發生護士毒殺新生兒的冷血犯罪。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

阿根廷護理師布蘭達（Brenda Cecilia Agüero）在短短3個月內毒害13名新生兒，其中5名健康嬰孩心肺衰竭死亡，另外8名嬰孩幸運存活，但留下終身後遺症。如今，她遭法院判處終身監禁。

第一起案例發生在2022年3月，一名原本健康穩定的新生兒，突然出現心肺窘迫症狀，隨後數周內，又有多名健康嬰兒出現急性呼吸衰竭或心臟驟停，卻始終找不到明確病因。到了6月，又有2名嬰兒死亡，另外2名命危，此時醫護與家屬終於發現嬰兒背後出現針孔痕跡，眾人才開始懷疑問題出在醫療程序。

2名醫師提出司法訴訟之後，促成正式調查，最終導致布蘭達於同年8月被捕。

驗屍報告顯示，其中2名死亡嬰兒出現高血鉀狀況，其他喪命嬰兒體內的胰島素濃度「比晚期胰臟癌患者還要高」。在倖活嬰兒之中，一名因胰島素注射造成不可逆的神經損傷，另一名則因背部鉀離子注射導致嚴重脊椎側彎。

一名受害母親出庭作證時表示，她親眼看見布蘭達抱走自己的孩子、轉過身去，再把嬰兒抱回來時，已經停止呼吸。

檢方指控，布蘭達值班期間，向健康嬰兒注射鉀離子與胰島素，引發致命心律不整，動機只是為了「扮演上帝，決定誰能活下來，誰必須死去」。

布蘭達始終否認指控，並且自稱是醫院體系失誤的代罪羔羊，「我不是媒體塑造的怪物，我理解母親們的痛苦，但我不是大家以為的連環殺手。」儘管如此，她仍被心理與精神評估報告指出具有自戀、缺乏同理心等特質，犯罪動機包括尋求認可、促進職涯發展。

布蘭達6月被判犯下5項加重謀殺罪與8項謀殺未遂罪，判處無期徒刑，服刑35年才有資格申請假釋。此案同時也牽連5名醫院及省衛生官員，他們因隱瞞和失職被判刑，但目前已獲保釋。

 
