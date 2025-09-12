快訊／涉中科院標案洩密　達運光電女董座陳碧霜160萬交保

▲達運光電董事長陳碧霜（左）、總經理戴國源（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

桃園地檢署繼日前偵辦中科院「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料洩漏案，拘提中科院資訊通訊研究所林姓技術師，偵訊後向法院聲請羈押禁見獲准，10日再指揮調查局國安站搜索上市公司達運光電（8045），傳喚董座陳碧霜與陳姓職員到案說明，11日晚經檢察官複訊後，認2人涉嫌重大將董座陳碧霜與陳姓協理向法院聲請羈押禁見，稍早法院裁定陳碧霜、陳姓協理各以160萬和60萬交保。

桃園地檢署於9月2日接獲憲兵指揮部新北憲兵隊報請指揮，偵辦中科院「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料洩漏案，指派肅貪組檢察官賴穎穎偵辦，拘提中科院資訊通訊研究所林姓技術師。檢方複訊後認為林姓技師因罪嫌重大，有勾串共犯、證人及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

據指出，檢方偵辦中科院資訊通訊研究所林姓技術師涉不當取得並外洩「鵬園院區（屏東九鵬基地）智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料案，因事涉國安，經指揮調查局人員追查發現，林姓技師洩漏標案資料廠商為承接多項政府與軍方專案寬頻業務的達運光電，因此發動搜索公司查扣相關證物，並傳喚達輝董座陳碧霜與另名陳姓協理到案複訊。

桃檢檢察官經複訊後，認2人涉犯刑法之非公務員洩漏國防以外秘密、同法之背信未遂等罪嫌且罪嫌重大，有勾串共犯、證人及滅證之虞，檢察官均當庭逮捕，並於昨日晚間向法院聲請羈押禁見，法院裁定陳碧霜、陳姓協理各以160萬和60萬交保。

▲▼達運光電董事長陳碧霜交保，兒子前往辦保。（圖／記者沈繼昌攝）



陳碧霜辯護律師李永裕在法院做出交保裁定後表示，達運光電是正派經營的公司，董事長因為一時疏忽觸犯法律，也知道行為哪裡需要檢討。達運光電是上市公司，也正派經營，希望這件事情隨著董事長交保，能夠還給達運光電公平、合理的發展。