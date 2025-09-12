　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／涉中科院標案洩密　達運光電女董座陳碧霜160萬交保

▲▼達運光電董事長陳碧霜（左）、總經理戴國源（右）。（圖／記者高兆麟攝）

▲達運光電董事長陳碧霜（左）、總經理戴國源（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

桃園地檢署繼日前偵辦中科院「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料洩漏案，拘提中科院資訊通訊研究所林姓技術師，偵訊後向法院聲請羈押禁見獲准，10日再指揮調查局國安站搜索上市公司達運光電（8045），傳喚董座陳碧霜與陳姓職員到案說明，11日晚經檢察官複訊後，認2人涉嫌重大將董座陳碧霜與陳姓協理向法院聲請羈押禁見，稍早法院裁定陳碧霜、陳姓協理各以160萬和60萬交保。

桃園地檢署於9月2日接獲憲兵指揮部新北憲兵隊報請指揮，偵辦中科院「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料洩漏案，指派肅貪組檢察官賴穎穎偵辦，拘提中科院資訊通訊研究所林姓技術師。檢方複訊後認為林姓技師因罪嫌重大，有勾串共犯、證人及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

據指出，檢方偵辦中科院資訊通訊研究所林姓技術師涉不當取得並外洩「鵬園院區（屏東九鵬基地）智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料案，因事涉國安，經指揮調查局人員追查發現，林姓技師洩漏標案資料廠商為承接多項政府與軍方專案寬頻業務的達運光電，因此發動搜索公司查扣相關證物，並傳喚達輝董座陳碧霜與另名陳姓協理到案複訊。

桃檢檢察官經複訊後，認2人涉犯刑法之非公務員洩漏國防以外秘密、同法之背信未遂等罪嫌且罪嫌重大，有勾串共犯、證人及滅證之虞，檢察官均當庭逮捕，並於昨日晚間向法院聲請羈押禁見，法院裁定陳碧霜、陳姓協理各以160萬和60萬交保。

▲▼達運光電董事長陳碧霜交保。（圖／記者沈繼昌攝）

▲▼達運光電董事長陳碧霜交保，兒子前往辦保。（圖／記者沈繼昌攝）

▲▼達運光電董事長陳碧霜交保。（圖／記者沈繼昌攝）

陳碧霜辯護律師李永裕在法院做出交保裁定後表示，達運光電是正派經營的公司，董事長因為一時疏忽觸犯法律，也知道行為哪裡需要檢討。達運光電是上市公司，也正派經營，希望這件事情隨著董事長交保，能夠還給達運光電公平、合理的發展。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
于朦朧驟逝「微博半年後就看不到」
快訊／吉伊卡哇又來了！藏壽司全台8成門市「現場補位人數已滿」
快訊／達運光電女董座160萬交保
快訊／一壘「冒出鐵釘」！洪總傻眼　澄清湖剛開賽就喊暫停
快訊／民眾黨憤怒發聲！
快訊／再爆3271.3萬違約交割　今年上櫃最大筆
住凱悅遭暴動縱火！尼泊爾女遊客慘死
快訊／柯文哲交保撤銷發回　民進黨回應了
快訊／10縣市大雨特報！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／涉中科院標案洩密　達運光電女董座陳碧霜160萬交保

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

托嬰換來「愛女終身失明」父母悲慟求償　無照保母須賠3401萬

被揭聯手盜採地主演戲翻車！柯志恩爆氣回嗆　轟市府揭弊後才重罰

柯文哲重獲自由5天「交保撤銷」！柯媽心疼：神明會責罰

西螺服務區違規停車！失控女拍車　狂譙三字經飆罵遭強制送醫

走錯路衝對向「3車等紅燈慘被撞」外送員重傷　恐怖視角畫面曝

女車手扮投顧專員！約見面收209萬　堅不認罪慘被3罪起訴

快訊／柯文哲交保撤銷發回！　北院9／15開庭決定

快訊／江祖平控前男友性侵...士檢無管轄權　高檢核轉北檢偵辦

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

【直擊暴亂】尼泊爾暴民衝車搶手機　台灣團躲飯店拍下街頭慘況

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

【余祥銓變攝影師？】扛機器滿場狂跑！滿頭大汗超認真

快訊／涉中科院標案洩密　達運光電女董座陳碧霜160萬交保

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

托嬰換來「愛女終身失明」父母悲慟求償　無照保母須賠3401萬

被揭聯手盜採地主演戲翻車！柯志恩爆氣回嗆　轟市府揭弊後才重罰

柯文哲重獲自由5天「交保撤銷」！柯媽心疼：神明會責罰

西螺服務區違規停車！失控女拍車　狂譙三字經飆罵遭強制送醫

走錯路衝對向「3車等紅燈慘被撞」外送員重傷　恐怖視角畫面曝

女車手扮投顧專員！約見面收209萬　堅不認罪慘被3罪起訴

快訊／柯文哲交保撤銷發回！　北院9／15開庭決定

快訊／江祖平控前男友性侵...士檢無管轄權　高檢核轉北檢偵辦

楊祐寧升格三寶爸！曝么兒「提早到來」　經紀人曝Melinda現況：母子均安

TPVL職排也有韓籍三本柱　金吉娜、廉世彬、高佳彬變身小魔女

于朦朧驟逝「微博半年後就看不到」　粉絲心碎求解鎖

樹鵲誤認籃框當鳥窩掛網受困　新北動保員「快攻救援」助返家

快訊／涉中科院標案洩密　達運光電女董座陳碧霜160萬交保

藏壽司全台8成門市補位人數已滿　今晚不再接受現場候位

拆自家鐵皮屋頂整修…鄰宅有縫「下雨漏水了」！　女屋主衰挨告

一壘三呎線「冒出鐵釘」！洪總都傻眼　澄清湖剛開賽就喊暫停

《美樂蒂＆酷洛米》聯名彩妝少女心爆發　張員瑛愛用氣墊、花語眼影盤必收

快訊／柯文哲交保遭撤銷　民眾黨晚間二度回應

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

社會熱門新聞

快訊／柯文哲交保抗告　高院發回北院更裁

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

快訊／柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

高雄夜生活教母慘了！老司機認證：毒龍超酥麻

快訊／柯文哲打回羈押狀態！北院將通知庭重新調查

即／柯文哲交保「高院發回更裁」！北檢回應了

住戶喝到屍水　高大成曝1前提問題不大

即／高院罕見「自為裁定」　陳怡君100萬交保

台灣臀后露香肩雪肌應門　搜索畫面曝

即／柯文哲交保撤銷發回！　北院開庭時間曝

台灣臀后下海秘辛曝　真槍實彈一周2、3次

醉男坐車上拒酒測挨罰18萬　結局逆轉

更多熱門

相關新聞

達運光電董座遭聲押　股價垂淚摜第2根跌停

達運光電董座遭聲押　股價垂淚摜第2根跌停

寬頻放大器大廠達運光電（8045）因中科院鵬園院區標案弊案，董座涉案遭聲押禁見，股價繼昨（11）日跌停後，今（12）日續跌停鎖死94.5元跌停價。

中科院標案洩漏！達運光電女董座陳碧霜遭聲押

中科院標案洩漏！達運光電女董座陳碧霜遭聲押

和家人吵架竟衝加油站　他提汽油潑滿屋想縱火

和家人吵架竟衝加油站　他提汽油潑滿屋想縱火

36歲男搶劫機車未遂！警方快速出動處理

36歲男搶劫機車未遂！警方快速出動處理

中科院鵬園院區標案資料外洩　涉案技師遭羈押

中科院鵬園院區標案資料外洩　涉案技師遭羈押

關鍵字：

中科院達運光電桃園地檢署國安案件資料洩漏

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

快訊／柯文哲交保抗告　高院發回北院更裁

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

快訊／柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面