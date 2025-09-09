和家人吵架竟衝加油站！他提汽油潑滿屋想縱火　惡男下場出爐

▲桃園市鍾姓男子去年6月與家人起爭執後，以塑膠桶購買汽油後潑灑家中地面與哥哥身上企圖縱火，經家人報警才制止。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鍾姓男子去年6月間在楊梅住處與家人起爭執，竟懷恨在心在附近加油站以塑膠桶購買汽油，返家後潑灑家中地面與哥哥身上企圖縱火，家人發現後心生畏懼不已立即報警，警方據報到場當場以現行犯拘捕到案；桃園地檢署複訊時，鍾男坦承犯行，檢方偵結依預備放火燒燬現有人所在之建築物與恐嚇等罪嫌起訴，並建請法院從重論處。

檢警調查，36歲的鍾姓男子於去年6月10日上午與家人起爭執，事後心有不甘，前往附近加油站，以塑膠桶為容器向不知情加油站員工購買汽油，返回住處後，朝住家地面及哥哥身上潑灑汽油，企圖以此加害生命、身體之事恐嚇家人，在場之家人發現後驚嚇不已，趕緊打電話報警處理，楊梅警方據報後立即趕往現場，依公共危險等罪嫌現行犯拘捕到案。

桃園地檢署複訊時，被告鍾男坦承犯行，檢方認為，被告按刑法之放火燒燬現有人所在之建築物罪嫌，須有放火燒燬之行為，為其構成要件之一，所謂「放火」，乃指故意使火力傳導於特定之目的物，使其燃燒之意。如尚未著手於「點燃引火媒介物」之行為，尚屬預備階段成立未遂犯；檢方根據警方提供現場照片與加油站購買汽油監視畫面截圖等佐證，檢方認為犯行明確，偵結依放火燒燬現有人所在之建築物及恐嚇等罪嫌起訴，並建請法院從重論處。