修剪路樹廂型車誤闖！猛撞大貨車...車頭被劈爛　駕駛雙腿受困

▲廂型車誤闖管制施工區域，追撞大貨車尾，造成車頭嚴重毀損，駕駛一度受困，搶救送醫已無大礙。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣台1線後龍路段，10日發生廂型車誤闖施工區撞上大貨車事故，古姓男子疑未留意前方動態，駛入修剪路樹的施工區域，高速衝撞大貨車尾，造成廂型車頭嚴重毀損，幸好古男只是雙腿受傷，送醫急救已無大礙。

竹南警分局今天（12日）表示，後龍鎮聯港南勢所10日上午10時37分許接獲報案，台1線南向122.5公里處有發生交通事故，員警獲報後立即趕赴現場處理，發現由古姓男子（37歲）駕駛的銀色廂型車，追撞停放外線車道的施工大貨車後方。

警方說，當時台電公司外包廠商的大貨車封閉管制外線車道，進行路樹修剪、樹枝清理作業，古男疑似未留意前方動態，誤闖施工區域，高速追撞大貨車後，大貨車堅固車體宛如一把利刃，當場將廂型車車頭劈開，古男一度雙腿被夾困，救護人員動用破壞器材後，才協助古男脫困送醫。

警方說，古男和大貨車楊姓駕駛（25歲）都未酒駕，肇事原因仍待警方進一步調查，警方呼籲，駕駛人務必隨時注意前方狀況，保持安全距離並減速慢行，突發狀況時才能及時反應，不僅能保障自身安全，也能守護其他用路人的生命安全。