社會 社會焦點 保障人權

同事日久生情戀上人妻　正牌尪見「小房間擁吻」怒討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）與同事阿強（化名）發生婚外情，兩人在2022年11月至2023年6月間多次發生親密接觸行為，甚至會在小房間內擁吻，憤而決定對阿強提告求償100萬元。橋頭地院法官日前審理之後，判阿強應賠償人夫40萬元較為適當。

▲聊是非用圖，男女，兩性，調情，情侶，做愛，性愛。（圖／CFP）

▲阿強坦承與小美「日久生情」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，妻子小美和阿強原本是同事，兩人竟在明知女方已婚的情況下發展成男女朋友關係，並於2022年11月至2023年6月間做出親吻、擁抱、餵食等行為，甚至多次進入小房間擁吻、做出性行為動作，妻子直到2024年12月才坦承外遇，種種行為顯然已經侵害到他的配偶權，因而決定對阿強提告求償100萬元。

阿強表示，他與小美因朝夕相處而逐漸產生情愫，兩人確實發生過性關係，時間應該是在2023年1月至12月間，平均2、3個月1次，但2024年1月時他們因故發生激烈爭吵，他自覺這段感情不道德，不論是對小美還是人夫都欠缺妥當，於是便斷了兩人的關係。

橋頭地院法官表示，人夫對於自己的主張有提出監視器畫面翻拍影片、阿強與小美的LINE對話紀錄、小美的錄音檔等證據，而阿強對於這些證據均未提出爭執。

法官認為，阿強明知小美已婚，仍發展成為男女朋友並發生性行為，確實已經違反倫理規範，侵害到人夫的配偶權，且情節重大，考量到雙方的身分、地位、經濟收入等因素，最終判他應賠償人夫40萬元較為適當，全案仍可上訴。

關鍵字：

橋頭地院外遇婚外情

