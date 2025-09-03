CNBC：川普關稅待最高院裁決　海運物流業因應變化

▲海運貨輪。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）推動的對等關稅政策在聯邦上訴法院遭遇阻力，未來可能上訴至最高法院。全球貿易業者和各國政府密切關注裁決結果，尤其關於已繳稅項是否可退款。現行關稅政策可實施到10月中旬，但司法程序仍充滿不確定性。

根據CNBC報導，川普援引1977年「國際緊急經濟權力法」，主張美國因巨額貿易逆差與國債問題已進入緊急狀態，有權介入國際經貿並課徵高額關稅。然而，聯邦上訴法院支持州聯邦法院的裁定，認為這項權力屬於國會而非總統。若最高法院維持原判，白宮可能需退還已繳稅款，程序複雜且耗時，這一情況引發業界及各國政府的憂慮。

物流業者對現行政策仍保持觀望態度。ITS物流副總裁布萊希爾（Paul Brashier）表示，海運業者目前運作未受影響，許多船隻已提前加裝貨物。C.H.羅賓遜總裁蕭特（Mike Short）則指出，客戶關注裁決結果是否涉及退款，並詢問可能的應對方案。物流業界認為，即使短期內政策不變，最高法院的決策仍可能帶來巨大影響。

白宮除了上訴至最高法院，也可能尋求參議院支持，授予總統臨時權力延長關稅施行。OL USA執行長貝爾（Alan Baer）分析，若裁決不利，白宮可能效仿鋼鋁關稅政策，針對特定品項徵稅，並保留高額關稅收入至明年期中選舉。對於貿易業者而言，未來政策走向充滿變數，現行關稅則可能繼續執行至期限結束。