快訊／對等關稅被判違法！　川普緊急回應：關稅仍有效

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國聯邦上訴法院裁定川普（Donald Trump）執行的大部分全球關稅違法，認定他超越總統權限。不過，這些關稅仍可暫時維持有效，直至案件進一步審理。對此美國總統川普緊急發文強調「所有關稅仍有效。」

美國聯邦上訴法院週五 (29 日) 裁定，川普總統大多數全球關稅屬於違法，認定其在徵收過程中超越總統職權，但同時允許這些關稅暫時維持有。

▲川普發文回應法院判決。（圖／翻攝Truthsocial）

對此川普在自家平台 Truth Social 上強硬回應，直言「撤銷關稅是場災難」，並批評法院「政治化」。以下川普發文全文：

「所有關稅仍然有效！今天，一個高度政治化的上訴法院錯誤地表示，我們的關稅應該被取消，但他們很清楚，美國最終一定會贏。如果這些關稅被取消，將會對國家造成徹底的災難，會讓我們在財務上變得脆弱，而我們必須保持強大。

美國再也不會容忍巨額貿易逆差，以及其他國家，無論是朋友還是敵人，對我們施加的不公平關稅和非關稅貿易壁壘，這些措施正在損害我們的製造商、農民以及所有美國人民。如果這項裁決被維持，美國將會徹底被摧毀。

在這個勞工節假期開始之際，我們應該記住，關稅是幫助我們工人、支持生產『美國製造』優質產品企業的最佳工具。多年來，關稅被那些漠不關心、缺乏智慧的政客允許被他國反覆利用，而現在，在美國最高法院的幫助下，我們將利用關稅造福國家，讓美國再次富有、強大、強盛！感謝大家對此事的關注。」