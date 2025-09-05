　
國際

川普實施「美日貿易協議」降汽車關稅15％　豐田月損3070億

美國總統川普週四簽署行政命令降低日本汽車關稅，正式實施美日貿易協定。（翻攝自flickr@The White House）

▲美國總統川普週四簽署行政命令降低日本汽車關稅，正式實施美日貿易協定。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

美國總統川普週四簽署行政命令降低日本汽車關稅，正式實施美日貿易協定，該消息由《路透》披露。隨後美國白宮發聲明證實，美國將對幾乎所有日本進口產品徵收15%的關稅。

據《路透社》獨家報導，川普（Donald Trump ）於當地時間4日簽署行政明令，落實7月宣布的降低日本進口汽車與其他產品的關稅，汽車關稅下調的行政命令預計在公布7天後生效，其中部分減稅可追溯至8月7日。

日本政府消息人士透露，川普的命令還意味著美國汽車對日關稅將從目前的27.5%降至15%，預計於9月底前實施。川普8月啟動的全球徵稅衝擊日本車廠，豐田汽車上月因此預估損失近100億美元，折合新台幣約3070億元。

行政命令中註明，日本致力於加速實施採購美國稻米增至75%，以及購買玉米、大豆等美國農產品，還有肥料與燃料乙醇等，每年總額約80億美元；此外，日本政府同意在美國投資5,500億美元，項目將由美方選定。

隨後美國白宮發布聲明證實，美國將對幾乎所有日本進口產品徵收15%的關稅，「同時對汽車及汽車零部件、航空航天產品、仿製藥以及美國本土無法自然獲得或生產的自然資源實施單獨的行業特定待遇。」

日本則將在製造、航太、農業、食品、能源、汽車及工業品等關鍵領域，為美國業者提供前所未有的市場准入。日本政府也將加快實施大米「最低准入」計劃，美國大米採購量增加75%，並採購包括玉米、大豆、化肥、生物乙醇及其他美國產品在內的美國農產品，總額達每年80億美元。

日本政府也將允許在日本銷售美國製造並獲得美國安全認證的乘用車，且無需額外測試。此外，日本還準備採購美國製造的商用飛機及國防設備。更關鍵的是，日本政府同意在美國投資5,500億美元，投資項目由美方決定。


