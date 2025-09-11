廈門4天千元旅遊團！長輩被逼6萬買爛床墊　主揪說話了

▲疑為當事人的馬姓婦人，今日為「揪團」低價廈門遊卻強迫長輩消費一事發文澄清 （圖／翻攝自臉書「靠北金門」）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

金門近日傳出低價旅遊糾紛，一名馬姓婦人揪了20多位長輩參加廈門4天千元團，有人竟在最後一天被迫刷卡6萬多元，買了劣質乳膠床墊與被子，才平安回國，引發長輩被「當肥羊宰」爭議。今(11)日，疑為當事人的馬姓婦人，今天透過臉書表示，將前往警局和對方釐清真相，更強調公道自在人心，相信司法會還她清白。

日前有民眾楊小姐爆料，指稱其父親8月參加廈門4天3夜僅新台幣1000元的低價遊，行程中雖有參觀景點，但最後一天卻被帶至特產店，遭遇店員「套路」刷卡消費。回家後收到帳單才驚覺金額高達6萬多元，且乳膠床墊品質不佳。其他網友也分享類似經驗，指出行程最後一天被關在特產店，手機無訊號，形同「軟禁」，直到搭船返程才被放行。

據了解，「揪團」者為兩岸藝文交流協會理事長、也曾擔任金門社區大學與樂齡中心教授舞蹈的馬姓婦人，金門縣家庭教育中心表示，馬姓老師曾參與樂齡講師培訓，但尚未取得樂齡教師資格，初步了解其授課期間未有招攬行為，但不排除課後或私下進行。

對此，疑為當事人在臉書「靠北金門」社群發文，表示「近期媒體報導的事件，內容與事實有所出入，對本人名譽及精神造成嚴重影響。本人在此鄭重澄清」。她強調自己是無辜的，絕無任何不當行為，對於相關的指控屬於誤解與陷害。她更表示，自己一向坦蕩做人，對教育及學生始終抱持責任心，絕不會辜負大家的信任。

她指出，案件目前已交由警方依法進行調查。面對此事，雖身心受創，但仍會堅持配合司法調查，相信公道自在人心，期望讓事件回歸真相，還自己清白。

今日下午4時許，馬姓婦人前往警局說明案情。她表示，自己只是看到該旅遊資訊後分享給好友，後續是當事人自行找朋友一同參加，並非她揪團。她強調，自己絕無從旅行社抽成的情事，更堅稱導遊並未強迫遊客消費，是否購物，完全是個人自由。

▲ 馬姓婦人今日下午前往警局配合了解案情 。（圖／記者林名揚翻攝）