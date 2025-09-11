川普盟友遭槍殺　旅美教授曝「美國恐怖現況」：極化政治的悲劇

▲柯克10日出席大學演講活動遭槍殺。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

美國右翼政治活動家、總統川普的青年支持者柯克（Charlie Kirk）於當地時間10日在猶他谷大學校園舉行活動時遭槍擊身亡，享年31歲。對此，旅美教授翁履中指出，因為極化政治，美國越來越多政治對立者，認為對手是應該被傷害，甚至是抹除，擔心接下來會出現報復循環，願悲劇不要再發生。

旅美教授翁履中在臉書發文，美國的極化政治已讓部分憤怒的對立者，不再把對手當成論辯場上的競爭者，而是「應該去傷害、甚至抹除的對象」，這是極化政治的悲痛代價，當政治語言長期去人性化，暴力行為也逐漸被視為「可以理解」的手段。

翁履中強調，無論支持或反對某一立場，都不應因此對他人的生命安全構成威脅，「真正成熟的民主，不是讓你更恨對方，而是讓你能帶著不滿找到非暴力的出口。」他也擔心後續會出現「報復循環」的狀況，美國民主面臨挑戰，他列出3大必須正視的問題。

▲柯克是美國總統川普的青年支持者。（圖／路透）



首先是「情緒擴大」，社群平台與碎片化資訊把憤怒當流量的燃料。其次是「安全查核」，鬆散的槍枝管制與活動安檢標準不一致，讓高風險場合更高風險。第三，「理性討論空間萎縮」，當演講被誤解為挑釁、抗議被視為仇恨，任何一場活動都可能被誤讀為立場的宣示。

翁履中提醒，雖然美國擁有槍枝，讓極化政治的後果更加嚴重，但即便其他國家沒有槍枝氾濫，極化政治依舊會帶來傷害，唯一能避免悲劇的方法，就是尊重與包容不同意見，「政治暴力一旦常態化，民主就會慢慢失去作為」，便會失去「不靠暴力解決分歧」這項最珍貴的能力，希望悲劇不會再發生。

