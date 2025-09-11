防空污進校園　環境部優先體檢22處工業區「高雄、桃園最多」

▲環境部推「校園空品四層防護」，鄰近22處工業區優先體檢。圖為校園內的空氣盒子。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

為全方位改善校園空品，環境部今（11日）宣布推動「校園空品四層防護」，以學校為核心，篩選出對校園具較大影響的22處潛勢工業區，高雄、桃園最多，優先進行系統性「空污體檢」，並在校園周邊道路劃設「空品維護區」，限制高污染車輛進入，並運用科學儀器進行污染監測溯源、稽查、輔導改善與追蹤，從源頭降低對校園影響。

為具體落實《空氣品質政策白皮書》精進學校周圍空污管理核心議題，環境部今天偕同教育部、經濟部、國科會及關切此議題林月琴等立法委員，共同召開「兒少校園空品防護網」記者會，宣布推出校園空氣品質四層防護策略，建構兒少校園空品防護網。

環境部長彭啓明指出，根據全國空污陳情案統計，高達八成與異味污染有關，加上民眾接觸資訊越來越多，感受上空污越來越糟。為了改善校園空品，推動四層防護策略，首先是採用「空氣污染排放量、鄰近學校數量、工廠違規狀況」等三項指標，針對空污最多、投訴最多的22個工業區進行空污體檢，其中在高雄有8處，桃園則有5處。

▲環境部推「校園空品四層防護」，鄰近22處工業區優先進行體檢。（圖／環境部提供）

彭啓明表示，汽機車排放污染對鄰近環境影響更直接，目前全國共有93處空品維護區，38處在校園，透過在校園周邊道路劃設「空品維護區」，限制高污染車輛進入，未來希望數量能夠擴大。第三層防護是整合建構「校園通報」警示列管追蹤機制，讓校園污染通報不漏接，最後一層則是強化校園空品管理，輔導學校落實校內污染源管控。

環境部大氣環境司長黃偉鳴強調，為落實兒少健康權，透過橫向整合跨部會量能、縱向聯合地方強化治理，建構完整的校園空品四層防護網，從污染源頭的科學體檢，到交通源的管制、陳情機制的優化，再到校園內部的自主管理，進行層層把關，也希望中央與地方攜手合作，為下一代建構一個更清新、更安全的學習環境。

▲環境部與教育部等單位一起推動「校園空品四層防護」，首先針對鄰近22處工業區先體檢。（圖／記者許敏溶攝）