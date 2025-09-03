　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上完廁所「衛生紙丟哪才對？」　環境部列3好處：就是要丟馬桶

▲▼廁所,公廁,馬桶,洗手間。（圖／資料照） 

▲環境部宣導，如廁後記得將衛生紙丟入馬桶。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

有些人習慣將衛生紙丟進垃圾桶，也有人會把衛生紙丟進馬桶內沖掉。環境部近日透過臉書宣導，為提升公廁環境品質，使用後的衛生紙應丟入馬桶，而這樣的習慣，不僅能讓如廁環境更乾淨舒適，也能有效減少異味與減少蚊蠅孳生。

環境部在臉書粉專發文指出，為了提升公廁的環境品質，記得將使用後的衛生紙丟入馬桶。將衛生紙投入馬桶有三大好處，包括減少蚊蠅孳生、降低細菌與傳染病風險，以及減少異味產生。為了確保衛生紙能順利分解，也建議民眾選購「可丟馬桶的衛生紙」。

至於如何挑選，環境部提供三招，分別是認明「環保標章」、認明「正字標記」，以及確認包裝上有標示「可丟馬桶」。環境部呼籲，大家一起養成好習慣，讓公共廁所維持乾淨、衛生與舒適。

事實上，環境部先前也曾指出，「馬桶存水彎管徑有2英吋，底下的排污管管徑更是達到4英吋，不論是排泄物還是衛生紙，都能順利通過喔！」再者是，衛生紙屬於短纖維，所以「溶水速度快，不會阻塞馬桶及管線」，原則上只要定期做好污管的清洗保養，且不要投入異物，就不用擔心阻塞問題了。

不過環境部也有提醒過，「面紙、紙巾、擦手紙、濕紙巾不易溶於水，不能丟喔！」

上完廁所「衛生紙丟哪才對？」　環境部列3好處：就是要丟馬桶

馬桶裡累積髒汙、尿垢，讓不少人困擾。一名學生坦言，因暑假太久沒回宿舍，馬桶內殘留著之前沒刷乾淨的污垢，讓她覺得超噁，而且刷了半天也無法清除；話題掀起一陣熱議，許多內行也分享便宜又環保的妙招。

花蓮孕婦臨危不亂家中急產　嬰兒掉馬桶母子均安

用錯衛生紙「恐害長痔瘡」！醫曝3關鍵：別毀了肛門

四接進度恐延後！協和電廠45公頃土地污染　環境部：改善才能開發

