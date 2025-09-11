顏寬恒涉貪二審判8年4月　國民黨：還有三審、尚不停權處分

▲台中高分院駁回顏寬恒的上訴，顏寬恒出面指控司法迫害。（圖／記者許權毅攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台中市立委顏寬恒竊佔國土、豪宅假買賣以及貪汙詐領助理費等案，一審遭判8年4月、褫奪公權3年。顏寬恒不服提起上訴，台中高分院今（11日）宣判，合議庭駁回上訴，依貪汙、偽造文書等罪，維持原判8年4月刑期。被問到是否會有黨紀處理？國民黨考紀會主委黃怡騰接受記者電訪時低調表示，還有三審，因此考紀會不會有任何處理；至於台北市議員應曉薇涉嫌收受建商沈慶京賄賂5250萬元遭起訴後即遭停權處分，黃怡騰說，個案不同無法比較。

依檢方起訴書，顏寬恒位於台中市沙鹿區豪宅涉侵占國有地遭告發後，顏寬恒以「借款」形式與設計公司負責人假買賣房屋，涉竊占、偽造文書，另顏寬恒疑用人頭詐領助理費新台幣108萬元，涉貪污治罪條例等罪。台灣台中地方法院一審依貪污罪判處顏寬恒有期徒刑7年10月、褫奪公權3年，偽造文書6月、竊占國土無罪。

台中高分院說，貪污罪部分，宣判後仍可上訴三審，由於被告涉及貪污治罪條例，有宣告褫奪公權3年，如果全案判決確定，將失去立委資格。

被問到考紀會是否會對顏寬恒祭出黨紀處分？黃怡騰說，會先去了解判決情形，目前只是宣判，未來還有三審，因此現階段就尊重司法程序，考紀會方面不會有動作。不過，應曉薇涉嫌收受建商沈慶京賄賂5250萬元，被依違背職務之行為收受賄賂罪遭起訴時，考紀會便對應曉薇做出停權處分，顏寬恒是否會比照辦理？黃怡騰強調，個案不同、無法比較。