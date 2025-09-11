　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

▲嘉義城隍爺夜巡,鬼月,嘉義城隍廟。（圖／記者陳涵茵攝)

▲農曆7月禁忌多。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

清水孟星座塔羅的小孟老師表示，9月21日是農曆7月「鬼門關」，生肖屬「龍、馬、虎」運勢由黑翻紅；此外，鬼門關還有9大禁忌，像是不能說「再見」，以防好兄弟聽見，下次鬼門開來找你。

►鬼門關9大禁忌

1、別放磁鐵

因為磁鐵有吸引力、磁性，會把鬼魂吸收回來，讓鬼魂留下來不回去。

2、普渡品要吃完

若沒吃完，好兄弟會尋原來氣味再回去吃。

3、不要聽佛經

鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟認為你要超渡祂們，反而不願離開，晚上容易作惡夢。

4、不要擺花香

鬼門關當天若擺太花香的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來。

5、玩偶要藏起來

鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，不然好兄弟不回去，附身到娃娃裡。

6、晚上不點蠟燭

否則好兄弟會尋微光而來，不願離去。

7、不要說再見

鬼門關當天避免跟好友、親友、小孩說再見，以防好兄弟聽見，下次鬼門開來找你。

8、不要跟祖先抱怨

鬼門關不要跟祖先抱怨家裡事，以免祖先回靈界帶有怨氣，影響自身家運。

9、不要迴向冤親債主

鬼門關唸經不要迴向給冤親債主，以免路過亡靈感謝你，下次鬼門開時再來找你。

►3生肖運勢由黑翻紅

第1名：屬龍

若有套牢股票或類股，在鬼門關後都有機會解套。

第2名：屬馬

健康運勢會不錯，若健康不好，鬼門關後會突然好轉，或可找到好的醫師幫你醫治舊疾；若有小人也可打敗小人，遠離不喜歡的人。

第3名：屬虎

鬼門關後可找到財路，若想轉職或轉業也都會成功。

●民俗說法僅供參考，《ETtoday新聞雲》提醒切勿過度迷信。

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

