正值農曆七月，任何風吹草動都可能讓人心頭一緊。一名65歲李姓闆娘日前因嗜睡、咳嗽、全身無力及胃口不佳掛急診，家人反映患者猶如「靈魂出竅」，檢查後才發現闆娘血氧僅剩90%， X光更發現「雙肺白掉一大片」，研判是肺炎惹禍，緊急送至加護病房觀察照顧，所幸經用藥治療後，一週後順利出院，不是鬼月撞邪才精神散渙。



亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師謝逸安表示，患者家中經營五金行，每天開工後都會與老顧客閒話家常，是旁人眼中的「健康ㄟ歐巴桑」，但最近幾天卻發現患者出現嗜睡症狀，且胃口越來越差，吃沒幾口飯就嚷著要去躺著休息，但又頻頻咳嗽難以入眠，不得不緊急送急診，果然到院後因症狀嚴重，必須立即使用呼吸器供給氧氣。

謝逸安指出，包括流感、呼吸道融合病毒（RSV）以及肺炎鏈球菌等，都是常見社區型肺炎的呼吸道病原，尤其60歲以上長者、孕婦、兒童以及免疫力較弱的慢性病患，更是感染高風險族群，往往一感冒就造成「大白肺」，甚至不少民眾病發前身體並無明顯徵兆，直至入院後才知道已經敗血症，此時已影響多個器官。



謝逸安提醒，民眾若染上肺炎，肺部所產生的痰液，會先造成支氣管及肺泡堵塞、影響呼吸，嚴重者會危及生命，雖然多數病人只要盡早診斷治療，多半能順利康復，但仍有不少民眾常會自行購買成藥服用，以為「可以止咳就好」，導致病情越來越嚴重，甚至得長期住在加護病房難以脫身。



謝逸安呼籲，除了日常的飲食、運動保養外，接種「呼吸道融合病毒(RSV)疫苗」、「肺炎鏈球菌疫苗」或者流感疫苗都是預防方法之一，降低住院與死亡的風險，也能保護不適合或是尚未接種疫苗的家人，免於暴露在感染的風險中。