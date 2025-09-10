　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

狂犬病逐漸北移！專家示警：病毒已逼近

▲▼影片曝光！高雄10流浪狗獵殺梅花鹿　牠在水中狂哀號。（圖／翻攝高雄市馬頭山自然人文協會臉書）

▲高雄市發生梅花鹿遭犬襲的事件。（圖／翻攝高雄市馬頭山自然人文協會臉書）

記者柯振中／綜合報導

高雄傳出野生梅花鹿遭數十隻流浪犬撕咬致死，再度凸顯遊蕩犬隻對生態與公共安全的嚴重威脅。專家警告，狂犬病疫情正逐步北移，甚至連白鼻心都出現零星感染個案，顯示病毒已不再侷限於特定物種。動保團體與立委呼籲，農業部應正視全台約14萬隻流浪犬的控管問題，否則生態、公共安全及人類健康都將面臨更大風險。

台灣野生動物救傷與保育學會獸醫師蕭舜庭指出，過去狂犬病案例主要集中於濁水溪以南與大安溪間區域，但苗栗近兩年已出現鼬獾感染個案，疫情正向北擴散，且白鼻心也陸續傳出感染，顯示病毒已跨物種傳播。他警告，遊蕩犬貓經常進入山林與野生動物接觸，若成為病毒宿主，再回到人類活動範圍，便可能成為狂犬病跨物種傳染的橋梁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《中時新聞網》報導，遊蕩犬隻的威脅也波及石虎等珍稀物種。台灣石虎保育協會統計，2019至2025年間追蹤的37隻野放石虎，有近三成因犬隻攻擊死亡，比例甚至高於路殺。

農業部表示，目前全台估計約有14萬隻流浪犬，已要求地方政府加強管理，並將具攻擊性犬隻捕捉移除，不再回置原地。立委與動保團體則進一步呼籲，政府應建立系統性政策，正視人道移除及安樂死機制，而非單靠收容，唯有同時保障犬貓與生態安全，才能避免悲劇一再重演。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄服飾店員「日本出道拍AV」　片商：台灣肉食女子
老師制止學生抽菸「被打成腦震盪」！法院判賠2.2萬
要女兒看A片學女優！她慘遭網友性侵還被酸　獸父遭重判

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

狂犬病逐漸北移！專家示警：病毒已逼近

高雄F級「爆彈」服飾店員下海　日本出道拍AV！台灣女優時代來了

高雄總圖謎片女主角「台灣臀后」身分曝！頂大外文系學霸斜槓拍AV

早起2小時決定你的財富層　研究揭「晨型人」更容易累積財富

Joeman開箱「本人升級變化比iPhone還多」　網一排喊扯：Joeman Air

台法交流被中國「大動作抗議」　文化部長李遠：法國挺台很堅定

5歲兒說「同學都有Switch」　他愣正常？全場吵翻：比手機安全

快訊／10縣市豪大雨特報！雨強襲　最新警戒區曝

仔豬飆破4千元！豬農成本大增　雲林肉品市場：中秋後才會回穩

情侶吵架「老公頭七還沒過」　男當街示愛！觀看破370萬...真相曝

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

狂犬病逐漸北移！專家示警：病毒已逼近

高雄F級「爆彈」服飾店員下海　日本出道拍AV！台灣女優時代來了

高雄總圖謎片女主角「台灣臀后」身分曝！頂大外文系學霸斜槓拍AV

早起2小時決定你的財富層　研究揭「晨型人」更容易累積財富

Joeman開箱「本人升級變化比iPhone還多」　網一排喊扯：Joeman Air

台法交流被中國「大動作抗議」　文化部長李遠：法國挺台很堅定

5歲兒說「同學都有Switch」　他愣正常？全場吵翻：比手機安全

快訊／10縣市豪大雨特報！雨強襲　最新警戒區曝

仔豬飆破4千元！豬農成本大增　雲林肉品市場：中秋後才會回穩

情侶吵架「老公頭七還沒過」　男當街示愛！觀看破370萬...真相曝

蘋果大反轉不講武德　科技部落格讚iPhone 17「4大亮點」超炸裂

省錢換iPhone 17新機　5大電商預購優惠、最高回饋一次看

甲骨文股價飆40％！創辦人艾利森身價暴增　超越馬斯克成全球首富

澎湖人撿到現金「失主是大咖歌手」！赴派出所畫面曝：難怪錢變少

福特賽車品牌改名字「以後就叫Ford Racing」！劍指F1加深國際投入

泰山「公司派」賣全家股份、投資街口支付45億元　均判決議無效　

知名手搖飲總裁「公園慘摔」終身半癱！　獲國賠162萬

幾乎完全復刻F-35！　央視揭露殲-35摺疊登機梯

三叉山事件見證犧牲奉獻　成功尋覓80年前機槍殘骸

Arm推出全新Lumex CSS平台　協助生態系夥伴將AI裝置更快推向市場

【E人的見面儀式】朋友出場變身列車 邊跑邊大叫：上車啊XD

生活熱門新聞

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

情侶吵架「老公頭七還沒過」觀看破370萬...真相曝光

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

每天「早上6：46」A7通勤到台北！他崩潰曬1圖　網洗版

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

男友讚：不愧是專業的　「前AV女優」崩潰

曾2天賺10萬！ 墾丁業者無奈收攤：比疫情還慘

柯文哲交保「是民進黨設計的局」　媒體人曝劇本

送舊電鍋變貪汙犯！同行「逆風曝內幕」：別怪檢察官

手機將大響！今天16:00災防測試

輪到你了！　4生肖好運降臨

更多熱門

相關新聞

高雄「恐怖休旅」失控連撞8車　男酒測值0.73被逮捕

高雄「恐怖休旅」失控連撞8車　男酒測值0.73被逮捕

高雄市林園區9日晚間發生一起酒駕車禍，60歲戴姓男子駕駛休旅車，在中芸二路倒車，不料突然連撞停在路邊的8輛汽機車，所幸未造成傷亡。警方獲報趕抵現場，對戴男進行酒測，結果酒測值竟高達0.73 mg/L，當場依公共危險罪嫌送辦。

33歲女遭10噸重鋼筋壓死　姊衝醫院悲痛認屍

33歲女遭10噸重鋼筋壓死　姊衝醫院悲痛認屍

即／魚塭工寮修馬達 　男「手握電線」被電死

即／魚塭工寮修馬達 　男「手握電線」被電死

高市府出重手！地毯式巡查美濃盜採熱區

高市府出重手！地毯式巡查美濃盜採熱區

即／工廠女員工摔落　鋼筋壓頭送醫不治

即／工廠女員工摔落　鋼筋壓頭送醫不治

關鍵字：

高雄流浪犬生態安全狂犬病梅花鹿

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

《人選之人》阿公林義雄過世　王淨不捨發聲

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

美軍與UFO爆發空戰　地獄火飛彈「慘遭彈開」

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

快訊／iPhone 17系列價格出爐

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

Sandy老公撂重話「妳這種態度朋友早就受夠了」

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面