狂犬病逐漸北移！專家示警：病毒已逼近

▲高雄市發生梅花鹿遭犬襲的事件。（圖／翻攝高雄市馬頭山自然人文協會臉書）



記者柯振中／綜合報導

高雄傳出野生梅花鹿遭數十隻流浪犬撕咬致死，再度凸顯遊蕩犬隻對生態與公共安全的嚴重威脅。專家警告，狂犬病疫情正逐步北移，甚至連白鼻心都出現零星感染個案，顯示病毒已不再侷限於特定物種。動保團體與立委呼籲，農業部應正視全台約14萬隻流浪犬的控管問題，否則生態、公共安全及人類健康都將面臨更大風險。

台灣野生動物救傷與保育學會獸醫師蕭舜庭指出，過去狂犬病案例主要集中於濁水溪以南與大安溪間區域，但苗栗近兩年已出現鼬獾感染個案，疫情正向北擴散，且白鼻心也陸續傳出感染，顯示病毒已跨物種傳播。他警告，遊蕩犬貓經常進入山林與野生動物接觸，若成為病毒宿主，再回到人類活動範圍，便可能成為狂犬病跨物種傳染的橋梁。

根據《中時新聞網》報導，遊蕩犬隻的威脅也波及石虎等珍稀物種。台灣石虎保育協會統計，2019至2025年間追蹤的37隻野放石虎，有近三成因犬隻攻擊死亡，比例甚至高於路殺。

農業部表示，目前全台估計約有14萬隻流浪犬，已要求地方政府加強管理，並將具攻擊性犬隻捕捉移除，不再回置原地。立委與動保團體則進一步呼籲，政府應建立系統性政策，正視人道移除及安樂死機制，而非單靠收容，唯有同時保障犬貓與生態安全，才能避免悲劇一再重演。