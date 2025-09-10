　
社會 社會焦點 保障人權

33歲女遭10噸重鋼筋壓死！姊衝醫院悲痛認屍　雇主移送檢方究責

▲▼高雄市岡山區一家工廠今（10）日下午發生一起工安意外。一名女員工在進行測量作業時，不慎從鋼筋上墜落遭壓傷，導致頭部受到重創，目前仍在醫院搶救中。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄市岡山區一家工廠發生一起工安意外，女員工遭滑落鋼筋壓傷，送醫搶救不治。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市岡山區一家工廠今（10）日下午發生一起工安意外。一名33歲的曾姓女員工在進行測量作業時，不慎從鋼筋上墜落，遭掉落約10噸重鋼筋壓傷，導致頭部受到重創命危送醫搶救。曾女的姊姊接獲噩耗悲痛趕到醫院，但經院方搶救，妹妹仍回天乏術宣告不治，警方將報請相驗，釐清確切死因。

岡山一家鋼構工廠今下午2點30分發生鋼構倒塌事故，導致一名33歲曾姓女員工遭10噸重滑落鋼筋當場壓在底下，命危送醫。據了解，曾女未婚，警方通知曾女姊姊緊急到院，但經搶救，下午3時20分曾女仍傷重不治。警方明日將報請檢方相驗，釐清確切死因。

勞工局勞檢處接獲通報立即派員前往檢查，初步調查因雇主對於堆放或處置物料時，未防止倒塌、崩塌或掉落，或採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度等措施，致發生鋼構倒塌而肇災。

勞檢處已勒令現場停工，雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，可處最高新台幣30萬元罰鍰，並移送地檢署追究雇主刑事責任。勞工局同時指派專人協助罹災家屬辦理慰助事宜，並確保其職災補償權益。

▲▼高雄市岡山區一家工廠今（10）日下午發生一起工安意外。一名女員工在進行測量作業時，不慎從鋼筋上墜落遭壓傷，導致頭部受到重創，目前仍在醫院搶救中。（圖／記者吳世龍翻攝）

09/09 全台詐欺最新數據

即／魚塭工寮修馬達 　男「手握電線」被電死

即／魚塭工寮修馬達 　男「手握電線」被電死

高雄市茄萣區一處魚塭工寮今（10）日下午發生一起不幸的觸電意外。一名79歲的陳姓男子被兒子發現倒臥在工寮內，手握電線且已明顯死亡。警方初步研判男子疑似因觸電身亡，後續將報請檢察官相驗以釐清確切死因。

高市府出重手！地毯式巡查美濃盜採熱區

高市府出重手！地毯式巡查美濃盜採熱區

即／工廠女員工摔落　鋼筋壓頭送醫不治

即／工廠女員工摔落　鋼筋壓頭送醫不治

即／高雄工廠女員工摔落　遭鋼筋壓頭命危送醫

即／高雄工廠女員工摔落　遭鋼筋壓頭命危送醫

即／高雄興達電廠爆炸「外洩點找到了」　

即／高雄興達電廠爆炸「外洩點找到了」　

