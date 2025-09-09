黃偉哲拍板！　台南推「TPASS＋台鐵南嘉定期票」799元無限搭

▲台南交通局推出「TPASS大台南公車＋南嘉台鐵」799定期票，9月10日開放預售。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南嘉通勤族久等了！台南市交通局推出「TPASS大台南公車＋南嘉台鐵無限搭」799元定期票，9月10日上午10時起在MeNGo官網、APP及7-11 ibon開放預售。

季票（90天）同步預購，9月15日正式啟用，涵蓋台南市所有公共運輸及嘉義縣、市台鐵各站，北到嘉義大林站、南至台南中洲站，甚至沙崙支線也全包，讓南嘉通勤民眾直呼：「快！手刀下單！」

交通局長王銘德表示，據統計台南與嘉義間台鐵平均每月通勤量超過16萬人次，為減輕市民通勤成本，市長黃偉哲特別指示儘速與嘉義縣、市完成協商推動方案。由於雙方平台不同，經多次協商後，台南率先以MeNGo平台推出此定期票，未來嘉義縣、市加入MeNGo後，還會再擴充公車及其他方案組合，提供更多彈性選擇。

王銘德局長提醒，首次購票者記住「四步驟」：1.買空卡、2.加會員、3.買方案、4.過卡，就能輕鬆入手799方案。為方便市民快速辦理，交通局特別自9月10日上午10時起，在新營火車站設立短期TPASS實體服務處，提供購卡到啟用一站式服務，週一至週五上午11時至下午7時服務，至10月14日止，並在9月13、14日下午加開現場服務，歡迎市民多加利用。