政治 政治焦點 國會直播 專題報導

Mamaway稱「奶粉像喝可樂」遭炎上　她曝育兒經：配方奶是重要支援

▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲哺乳示意圖。（圖／記者姜國輝攝）

記者杜冠霖／台北報導

知名母嬰品牌「媽媽餵 Mamaway」日前分享一則配方奶影片，嬰兒配方奶粉含糖量超高，等於每天喝兩大瓶可樂，鼓勵媽媽們餵母乳，引發不少新手爸媽擔憂。也有許多醫師嚴正澄清內容誤導、胡說八道。時代力量黨主席王婉諭今（28日）分享她的育兒經，並表示，支持母乳親餵，不代表要污名化配方奶，不是每個家庭都有理想的哺乳條件，也不是每個媽媽，都能在身心俱疲的狀態下，還得做到完美。「配方奶」是很重要的支援。希望不要為了商業利益，就去污名化配方奶。因為這會讓有需要的媽媽，因此懷疑自己。

王婉諭表示，這兩天，知名的母嬰品牌，因為在影片中宣稱「市售嬰兒配方奶粉含糖量超高，等於喝兩大瓶可樂」、「寶寶喝了這麼多糖之後，很容易過動」引發熱議，我身邊也有很多家長們討論。我不是醫生，沒辦法給大家什麼專業意見，但我可以聊聊自己的親身經驗。

王婉諭回憶，剛生老大、老二的時候，她很幸運產奶量足、寶寶含乳順利，幾乎都是自己完成親餵，一切都好像水到渠成。但到了第三胎，剛好遇到雙胞胎，加上乳量不太夠，親餵非常的困難，一時情緒崩盤、頓感無助，即使身邊再多的建議，也只是徒增壓力。

王婉諭表示，那陣子，每天睜開眼就是一連串的餵奶、安撫、擠奶、清洗。醫院「建議」的母嬰同室，反而讓她好幾度快撐不下去。那時候才真的理解到：「母乳親餵」當然很好，但有的時候，這種期許、堅持也是一種巨大的壓力。台灣的產後憂鬱症比例超過10%，很多的時候就是來自於此。不是每個家庭都有理想的哺乳條件，也不是每個媽媽，都能在身心俱疲的狀態下，還得做到完美。當媽媽已快撐不下去的時候，「配方奶」就成了很重要的支援。畢竟，餵奶真的是很辛苦的一個工作。

王婉諭直言，媽媽為了親餵，夜裡睡眠常被迫中斷，就算改成瓶餵，也需要花更多的時間來擠奶、洗、烘奶瓶。而且為了確保母乳的品質，像是咖啡、酒精都要盡量避免。所以，為了撐住自己，從第三胎開始，我也曾在深夜選擇配方奶，讓自己好好睡一覺；或是在累到崩潰的時候，泡一瓶給孩子喝。

王婉諭強調，餵母乳很好，但真心希望大家不要為了期待、為了投射、為了商業利益，就去污名化配方奶，或傳遞錯誤的資訊。因為這會讓有需要的媽媽，因此懷疑自己、強迫自己，甚至走入痛苦的惡性循環。為了這件事，她過去在立法院也身體力行。透過質詢、預算提案，耗費心思，終於成功爭取到「配方奶」開放網購，讓有需要的人可以更容易取得。也讓獨自照顧孩子的爸媽，不用再大包小包地奔波藥局。

王婉諭表示，現在網路上，配方奶的價格和營養標示都公開透明、一目瞭然，爸媽們只要慎選管道、選擇經過政府認證的品牌，並且在使用前諮詢醫師、營養師或醫護人員等專業人員意見，都能找到適合孩子的配方奶粉。每個孩子都是不同的個體，每個媽媽也應該要有自己的選擇。

王婉諭指出，就像她的兩個孩子一樣，使用配方奶不代表就不好，他們一樣可以頭好壯壯的長大。畢竟真正重要的，不是哺餵的方式，而是我們有沒有給孩子一個健康、有愛、有安全感的成長環境。她想告訴所有媽媽：不論你是餵養母乳或配方奶，你都能是一位好媽媽。所有認真、努力的媽媽們，妳已經很棒了，真的。

相關新聞

「配方奶粉＝2瓶可樂」影片惹議　食藥署打臉：乳糖量與母乳相近

「配方奶粉＝2瓶可樂」影片惹議　食藥署打臉：乳糖量與母乳相近

知名母嬰用品品牌「媽媽餵」（Mamaway）拍片宣稱，市售嬰兒配方奶粉含糖量超高，等於兩大瓶可樂，引發醫師批評胡說八道。對此，食藥署也回應，一般足月產母親的成熟母乳，每100毫升可提供乳糖6.7至7.8克，配方奶粉每100毫升乳糖約5.5至7.7克，和一般母乳乳糖量並無明顯差異。

Mamaway喊告又被炎上　醫霸氣公開評論

Mamaway喊告又被炎上　醫霸氣公開評論

配方奶含糖量爭議　兒科醫點破迷思

配方奶含糖量爭議　兒科醫點破迷思

「小孩喝奶粉=餐餐吃全糖」惹議　Mamaway曝5點聲明

「小孩喝奶粉=餐餐吃全糖」惹議　Mamaway曝5點聲明

小孩喝奶粉=餐餐吃全糖？　婦科醫怒：胡說八道

小孩喝奶粉=餐餐吃全糖？　婦科醫怒：胡說八道

育兒母乳配方奶王婉諭營養

