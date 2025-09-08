　
國際

南韓推「育兒期10點上班制」　工時減少薪水不打折

▲▼南韓總統李在明首度接受日媒專訪。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統李在明。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

南韓政府宣布，將自2026年起在全國範圍推行「育兒期10點上班制」，讓育有幼兒或小學生子女的勞工在不減薪的情況下，每日可減少一小時工時，以兼顧育兒與工作。

這項政策最初由光州市在2022年率先試行，當時名為「小學生家長上午10點上班制」，並逐步擴大適用對象與範圍。家長們普遍反映能夠更安心地接送孩子上學，企業也肯定政策能提升員工工作滿意度。試行期間，光州市政府透過補助金方式，彌補企業因員工工時減少而增加的成本，取得勞資雙方的支持。

在李在明政府的推動下，這項制度已被納入2026年度政府預算案，確定由地方計畫升格為全國性政策。未來，政策將不僅適用於小學生家長，還將涵蓋學齡前幼兒的父母；同時，補助期限也由原先最長兩個月，延長至最長一年，讓更多家庭受惠。

根據規劃，該制度主要針對300人以下的中小企業員工，家長可將上班時間由上午9點順延至10點，每日工時減少一小時而薪資不受影響，相關費用由政府補助。

光州市長姜基正表示，這項政策「從地方試點到全國推廣，是勞工與家庭的雙贏突破」，並期盼能幫助更多家長減輕育兒壓力，在兼顧工作之餘，也能給予孩子更多陪伴。

 

每日新聞精選

09/07 全台詐欺最新數據

414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

