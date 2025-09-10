林昶佐登芬蘭版時代雜誌後　再登當地最具歷史報紙成亞洲第一人

▲林昶佐近日登上芬蘭當地最具歷史性的報紙媒體《Keskisuomalainen》。（圖／林昶佐臉書）



記者陶本和／台北報導

駐芬蘭代表林昶佐日前登上芬蘭最具影響力的百年雜誌「Suomen Kuvalehti」後，近日又登上芬蘭最具歷史的報紙「Keskisuomalainen」。據了解，這是該媒體第一次專訪亞洲外交官，且林昶佐接連在芬蘭登上權威性的大媒體，已寫下亞洲第一人的紀錄。

林昶佐在派駐芬蘭代表前，遭到在野黨的各種嘲諷；不過，他赴任後沒有多久，就登上芬蘭最具影響力的百年雜誌「Suomen Kuvalehti」；該雜誌在當地，被視為是芬蘭版的時代雜誌。

此外，林昶佐最近也登上芬蘭最具歷史的報紙「Keskisuomalainen」，他在專訪中分享了自己從音樂人到國會議員，再到外交官的旅程，以及與芬蘭近二十年的深厚連結。林昶佐說，這是一次難得的機會，讓他得以回顧台灣的歷史，並探討台灣與芬蘭之間的相似之處。

「Keskisuomalainen」是以題為「芬蘭為金屬樂歌手出身的大使帶來兩大文化衝擊」進行報導，內文提及，大家對「大使」的印象，不會第一個想到是一位穿著皮衣，來自金屬樂團的歌手，但49歲的林昶佐，是一位很不一樣的外交官。

Keskisuomalainen創立於1871年，是歷史最悠久的芬蘭語報紙，也是至今仍在中芬蘭有最大閱讀率與影響力的報紙。據了解，這是他們第一次專訪亞洲的外交官；而林昶佐在赴任之前，就登上芬蘭大報「赫爾辛基日報Helsingin Sanomat」，日前登上被稱為芬蘭版時代週刊的「芬蘭畫報Suomen Kuvalehti」，現在再登上「Keskisuomalainen 中芬蘭人報」，都是亞洲第一人。

根據這次報導內容，內文介紹了林昶佐20年來跟芬蘭的淵源，以及台灣跟芬蘭的歷史與地緣政治的相似性，還有台灣近年的政治進展，包括亞洲第一個婚姻平權國家、保障多元族群權利等議題。

▼駐芬蘭代表林昶佐登上芬蘭百年最具影響力雜誌「Suomen Kuvalehti」。（圖／林昶佐臉書）

