社會 社會焦點 保障人權

超人鄉長涉貪！派清潔隊長「砍民地竹林」圖利12萬　2人遭起訴

▲花壇鄉長顧勝敏。（圖／記者唐詠絮攝）

▲花壇鄉長顧勝敏。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉鄉長顧勝敏與前廖姓清潔隊長，因涉嫌違反《貪污治罪條例》等罪嫌，遭彰化地方檢察署提起公訴。檢方調查指出，顧、廖二人明知私有土地不在公告清除範圍內，卻未經申請程序，擅自動用清潔隊資源，砍除私有土地上的竹木，並涉嫌不法圖利12萬114元。全案經偵查終結，依法提起公訴。

根據起訴書，顧勝敏自2018年12月25日起擔任花壇鄉鄉長，廖則於2017年至2024年10月16日期間擔任花壇鄉清潔隊長，二人均屬依法令服務於地方自治團體的公務員。檢方調查發現，花壇鄉公所早在93年即公告指定清除地區「未包含私人土地」，且依2000年公告，巨大垃圾需由民眾自行搬運至地面樓層並縮減體積，並預先繳費申請後才能清運。

然而，顧、廖二人卻未依規定程序，擅自指示清潔隊前往私有土地，砍除竹木及樹木（計有竹樹8棵、果樹1棵，清除面積共228.02平方公尺），並動用公務車輛載運至花壇鄉第十公墓堆置，使顧及相關人獲得不法利益共12萬114元。

檢方偵辦更發現，顧與土地共有人有宗祠持分關係，其請託廖前往現場會勘後，未製作正式紀錄，即指示清潔隊進行砍除。廖雖辯稱僅修剪「妨害交通」部分，但調查顯示，該土地竹木遭「全數砍光」，明顯超出公共利益所需範圍。

檢方偵查，顧因宗祠持分問題，希望透過清理系爭土地，換取其他共有人的持分利益，涉違反《公務員利益衝突迴避法》第12條規定。顧否認犯行，廖於偵查不知顧有土地持分，僅回報「竹子樹木妨害交通」並進行修剪。並根據證人陳述、會勘紀錄缺失及清理事實，認定二人未依程序執行職務，且涉及利益輸送，認定顧、廖被依違反《貪污治罪條例》及《公務員利益衝突迴避法》等罪嫌提起公訴。

顧勝敏擔任鄉長前是名執業醫師，這些年來還考取大型重機駕照，還有疫苗管理、甲級廢水處理專責人員、甲級廢棄物處理技術員、中山醫學大學學士與碩士學位、重機械操作挖掘機、裝載機、大客車、危險物品訓練證明書與結業證書、執照等，算一算有多達23張，被外界冠上斜槓超人鄉長封號。
 

超人鄉長涉貪！派清潔隊長「砍民地竹林」圖利12萬　2人遭起訴

關鍵字：

彰化顧勝敏貪汙竹林果樹宗祠起訴

