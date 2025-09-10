證照成果亮眼　台東高商觀光科學生展現專業實力

▲台東高商觀光科勇奪144張證照。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

國立台東高級商業職業學校觀光事業科三年級學生，在兩個學年度的技能檢定中交出亮眼成績。兩班共56名學生，合計考取144張丙級技術士證照，平均每人取得2.57張，展現專業實力與勤學成果。

觀光科的證照規劃採循序漸進，學生自一年級起便打下基礎，考取「旅館客房服務」丙級證照；二年級進一步挑戰「餐飲服務」與「飲料調製」職類，強化餐旅專業能力；三年級則以統測準備為重，同時鞏固先前累積的技能。

在眾多學生中，林孜穎同學的表現格外突出。她運用多元選修課程進行跨域學習，將觀光餐旅專業與資訊科技結合。她表示，高一、高二共考取四張丙級證照，包括旅館客房服務、餐飲服務、飲料調製及電腦軟體應用，「其中兩張是連續兩天考的，雖然壓力大，但只要跟著老師腳步、認真準備，要通過並非難事。」她的經驗不僅展現跨域能力，也為同學樹立榜樣。

觀光科主任陳淑娟指出，學生們在證照考取的過程中展現毅力與專業，期許大家持續努力備戰統測，將學到的能力轉化為升學與職場的自信與競爭力。

校長林明錚表示，這份成果不僅屬於學生個人努力，更要感謝教學團隊的用心與奉獻，包括陳淑娟主任、李郁蕙老師、楊惠娟老師、劉秀文老師、陳盈珍老師及周佳萱老師。教師們不僅在課堂上指導專業，更投入大量心力協助檢定準備。林校長強調，這次的佳績體現了台東高商觀光科長期的專業耕耘與教學成果，也展現師生團隊合作、追求卓越的精神。