　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

證照成果亮眼　台東高商觀光科學生展現專業實力

▲台東高商觀光科勇奪144張證照。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東高商觀光科勇奪144張證照。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

國立台東高級商業職業學校觀光事業科三年級學生，在兩個學年度的技能檢定中交出亮眼成績。兩班共56名學生，合計考取144張丙級技術士證照，平均每人取得2.57張，展現專業實力與勤學成果。

觀光科的證照規劃採循序漸進，學生自一年級起便打下基礎，考取「旅館客房服務」丙級證照；二年級進一步挑戰「餐飲服務」與「飲料調製」職類，強化餐旅專業能力；三年級則以統測準備為重，同時鞏固先前累積的技能。

在眾多學生中，林孜穎同學的表現格外突出。她運用多元選修課程進行跨域學習，將觀光餐旅專業與資訊科技結合。她表示，高一、高二共考取四張丙級證照，包括旅館客房服務、餐飲服務、飲料調製及電腦軟體應用，「其中兩張是連續兩天考的，雖然壓力大，但只要跟著老師腳步、認真準備，要通過並非難事。」她的經驗不僅展現跨域能力，也為同學樹立榜樣。

觀光科主任陳淑娟指出，學生們在證照考取的過程中展現毅力與專業，期許大家持續努力備戰統測，將學到的能力轉化為升學與職場的自信與競爭力。

校長林明錚表示，這份成果不僅屬於學生個人努力，更要感謝教學團隊的用心與奉獻，包括陳淑娟主任、李郁蕙老師、楊惠娟老師、劉秀文老師、陳盈珍老師及周佳萱老師。教師們不僅在課堂上指導專業，更投入大量心力協助檢定準備。林校長強調，這次的佳績體現了台東高商觀光科長期的專業耕耘與教學成果，也展現師生團隊合作、追求卓越的精神。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／三大電信iPhone 17預購時間出爐！
氣爆210天！　台中新光三越今首開放廠商進貨
國道驚見「紅色移動神主牌」！超扯畫面曝
快訊／柯文哲今拜父親牌位　本藏法師擁抱喊：你終於趕到了
iPhone 17 Pro「1490元保護殼」被噴　果粉氣笑
iPhone 17系列「選這款」CP值爆表！專家：容量加倍、

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

百寶袋裡不只米糧！內埔警送暖+揭詐騙陷阱　提醒鄉親錢要顧好

凌晨配送奪命！ 疲勞駕駛成隱形殺手　屏東警走入市場急敲警鐘

中秋公益禮盒超吸睛！烏魚子變鳳梨酥　雲嘉南分署推創意伴手禮

屏東男愛車遭竊　里港警暖心提醒：務必隨手拔鑰匙

證照成果亮眼　台東高商觀光科學生展現專業實力

跟著消防動起來！成大攜手消防局實戰防災　實驗室安全升級

興達電廠爆炸　6里長包圍林欽榮！怒嗆台電停機「不排除圍廠」

王者歸來前的卡位戰！抽豪車、換機票　廣三、中友、大遠百週慶開打

柯文哲回家「第一口吃冰」60年新竹老字號814冰棒　老闆是柯爸學生

親子共學共做！新北「一日服務心體驗」　今年吸引逾300戶參與

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【火光照亮夜空】高雄興達電廠驚傳爆炸！

【E人的見面儀式】朋友出場變身列車 邊跑邊大叫：上車啊XD

百寶袋裡不只米糧！內埔警送暖+揭詐騙陷阱　提醒鄉親錢要顧好

凌晨配送奪命！ 疲勞駕駛成隱形殺手　屏東警走入市場急敲警鐘

中秋公益禮盒超吸睛！烏魚子變鳳梨酥　雲嘉南分署推創意伴手禮

屏東男愛車遭竊　里港警暖心提醒：務必隨手拔鑰匙

證照成果亮眼　台東高商觀光科學生展現專業實力

跟著消防動起來！成大攜手消防局實戰防災　實驗室安全升級

興達電廠爆炸　6里長包圍林欽榮！怒嗆台電停機「不排除圍廠」

王者歸來前的卡位戰！抽豪車、換機票　廣三、中友、大遠百週慶開打

柯文哲回家「第一口吃冰」60年新竹老字號814冰棒　老闆是柯爸學生

親子共學共做！新北「一日服務心體驗」　今年吸引逾300戶參與

唐西奇入圍「最佳防守球員」　歐錦賽防守蛻變暫居抄截王

興達電廠火災！經長龔明鑫致歉　強調「不影響供電」

地震、颱風摧殘郡大林道中斷　力拼明年6月修復搶通

三大電信iPhone 17預購時間出爐！台灣大好禮送不停、遠傳開抽Air

16歲開始賣淫！芬蘭「4連霸女議員」爆料　自身經歷成論文研究

「1行為」讓空服員翻白眼！飛行潛規則曝光　高跟鞋、毛毯都踩雷

幫詐70萬！車手：我還沒領到錢就被抓　下場曝光

我政府約談藝人　陸國台辦：害怕兩岸同胞「雙向奔赴」

「iPhone 17系列」實機開箱！Joeman曝最大亮點：很驚豔

家登8月營收5.6億元、月增10.5%　看好Q3出貨可期

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

地方熱門新聞

興達電廠爆炸　里長包圍林欽榮怒嗆圍廠

柯文哲先吃冰　老闆是柯爸學生

棉被、枕頭要丟垃圾車　台東環保局曝正確做法

彰化飼主愛鳥飛失　懸賞加碼到10萬急尋　

王者歸來前的卡位戰！抽豪車、換機票　廣三、中友、大遠百週慶開打

員林驚現酥油燈大道　地主點千盞燈護民

最美禪寺　蘆竹「宏願大千世界」將遷移至大園

台南官田天然氣井回饋金首發　兩里居民每人可領1400元

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

台中驚傳街頭兇殺　男子遭亂刀砍死

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

全國科展台南奪佳績！市政會議獻獎黃偉哲肯定學子科研實力

高雄50年現泡手搖飲收攤　老闆鞠躬曝最後營業日

黃偉哲拍板！台南推「TPASS＋台鐵南嘉定期票」799元無限搭

更多熱門

相關新聞

棉被、枕頭要丟垃圾車　台東環保局曝正確做法

棉被、枕頭要丟垃圾車　台東環保局曝正確做法

日常生活中，沙發、床墊、棉被、枕頭甚至大型玩偶等物品汰換頻繁，但這些體積龐大或材質特殊的廢棄物若直接投入垃圾車，不僅可能造成壓縮機卡頓，也存在作業人員受傷風險。台東縣環保局提醒，民眾如有大型廢棄物需求，可透過清潔隊協助清運，避免影響垃圾收運安全與效率。

約克國際中心攜手關山警送愛心米

約克國際中心攜手關山警送愛心米

台東火車站太陽能停車棚動土　改善停車環境+綠能永續

台東火車站太陽能停車棚動土　改善停車環境+綠能永續

人行道違停太NG　台東警方加強取締

人行道違停太NG　台東警方加強取締

台東加強登革熱防治培訓　守護健康環境

台東加強登革熱防治培訓　守護健康環境

關鍵字：

台東高商證照台東

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

快訊／iPhone 17系列價格出爐

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

iPhone 17 Pro全新配色曝光

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

一圖看懂iPhone17規格！

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面