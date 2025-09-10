倚天劍屠龍刀出鞘要見血　王世堅喊話柯建銘：該做決定了

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委邱議瑩昨受訪坦言過去這一年很辛苦、痛苦，總召柯建銘聽不下去大家在黨團會議討論的重點和建議，會覺得以他的經驗，過去在立法院折衝政治判斷，聽他的就對了。對此，民進黨立委王世堅今（10日）表示，總召那麼有智慧、博學多聞、耳目眾多，應該早就聽到了，再溝通也沒必要，現在是做決定的時候，「倚天劍屠龍刀不輕易出鞘，但出鞘的時候就要見血，這個是必然的」，相信他會知所進退。

談及柯建銘，王世堅中常會前受訪表示，該做的溝通，立院黨團成員都有一一在各種不同場合、時間發表過了，「我是覺得以這樣子總召他那麼有智慧、博學多聞、耳目眾多，他應該早就聽到了，所以我想再溝通也沒有那個必要，現在是做決定的時候，不是溝通的時候。」

王世堅說，總召會有他的智慧來做判斷，尤其現在態勢已經很明，整個黨回應社會的要求，要改革、進步的部分，相信這是最重要的，賴主席也把這當成黨現在最重要的步驟，連這個步驟都沒辦法落實、踏出的話，那後續更多政策、作為要改變，那會遇到更大的困難。

「倚天劍屠龍刀不輕易出鞘，但出鞘的時候就要見血，這個是必然的」，王世堅認為，已經在這個關鍵時刻，相信總召他聽得進去，那他也應該會知所進退才對，這是他個人的期許。