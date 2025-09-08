柯文哲交保　林岱樺：任何司法案件都不該淪為政治鬥爭工具

▲民進黨立委林岱樺。（圖／立委林岱樺國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見1年，今（8日）以7000萬元交保。對此，民進黨立委林岱樺表示，總統賴清德已宣示，行政干預司法應該成為過去式，司法檢調單位應該迅速回應總統改革的誠意，清楚向社會交代，絕對不允許再有特定媒體洩漏案情的狀況發生。任何的司法案件，都不應該淪為政治鬥爭的工具，以重拾人民對司法的信心。

林岱樺透過自錄影片表示，「柯文哲主席的交保，是最新的發展，任何司法案件，都不應該淪為政治鬥爭的工具。」總統賴清德已經宣示，行政干預司法應該成為過去式，可見他推動司法改革用心良苦，民眾對此也有很高的期待。

林岱樺呼籲。司法檢調單位應該迅速回應總統改革的誠意，清楚向社會交代，絕對不允許再有特定媒體洩漏案情的狀況發生。任何的司法案件，都不應該淪為政治鬥爭的工具，以重拾人民對司法的信心。

此外，林岱樺也提到，賴清德跟柯建銘都擔任過黨團幹部，非常清楚先有黨外的黨團，才有民進黨創黨。因此尊重黨團自主，是民進黨的傳統。呼應總統今天的宣示，改革的第一步就是修養生息、回到制度，尊重黨團自主，黨團的事情由黨團決定。