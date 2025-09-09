　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

坦言過去這一年很痛苦　邱議瑩：柯建銘聽不下大家的意見

▲▼民進黨立委邱議瑩。（圖／立委邱議瑩國會辦公室提供）

▲民進黨立委邱議瑩。（圖／立委邱議瑩國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

有意參選民進黨高雄市長初選的綠委邱議瑩今（9日）受訪時提到，民進黨團在過去這一年，其實受到非常重大的衝擊跟扞格，黨團幹部領導其實有點不同調。總召柯建銘的指令跟大家在黨團會議裡討論的看法常常會有些不同，「對我們來說，很辛苦、很痛苦就是常常黨團會議討論的一些重點或大家建議，總召是聽不下去的，會覺得以他的經驗，過去在立法院折衝政治判斷，聽他的就對了」，對黨團內部來說，過去這一年也都是很折磨。

邱議瑩今接受資深媒體人黃光芹主持的網路直播節目「中午來開匯」專訪時提到，民進黨團過去這一年除了反對，沒有回應之道，民進黨只有反對，反對表決一定輸，輸了後又提釋憲，但民眾想看到的不是一味的反對，而是你有沒有相對政策？

邱議瑩舉例，普發現金講的就是違憲，民進黨觀念正確但作法有待商榷，政府的錢應該用在很多需要的地方，但對很多人來講，一萬塊很多，政院可以提對案，而不是只有反對，所以她才在大罷免結束後認為不管是民進黨或行政院都應該深自檢討，現在普發一萬就是重新調整角度，符合人民期待，有能力的執政黨不是只有一味反對，而是要讓人民知道你有能力照顧。

黃光芹也好奇問到，攸關「剴剴」案的修法時，為何民進黨在二讀投下反對？三讀棄權？棄權是最糟糕的，會讓外界認為民進黨為反對而反對。她認為這個法案很特殊，有些像她們這些媽媽看到剴剴被凌虐那麼久，你們為什麼反對？那時自己反而支持在二讀投下同意的邱議瑩，有勇氣在案子展現不同一面？因此也有人認為邱議瑩是民進黨的良心或玩兩手。

邱議瑩坦言，那是誤投，但結論其實投反對的理由並不是真的反對事情，而是有相對應的作法必須處理，民粹修法對任何法案都是不好的，只是很可悲的是，現在立院都是在民粹修法，每件事都不經過討論都用民粹。

邱議瑩提到，過去這一年，很多應對方式其實有點荒腔走板，三讀黨團要求大家舉棄權，下面的人全部都傻眼，「剛剛為什麼叫我們投反對？」一路棄權到底就好，最後再提對案，至少黨團不會那麼傷。

邱議瑩指出，她也一直想說，民進黨團在這一年多內，其實受到非常重大的衝擊跟扞格，黨團幹部他們領導其實是有點不同調的。老柯的指令跟大家在黨團會議裡討論的看法常常會有些不同，「對我們來說，很辛苦、很痛苦就是常常黨團會議討論的一些重點或大家建議，總召是聽不下去的，會覺得以他的經驗，過去在立法院折衝政治判斷，聽他的就對了」，對黨團內部來說，過去這一年也都是很折磨。

黃光芹詢問，但都會聽柯建銘的？每個投票表決都聽老柯，能一票都不跑，這很難。邱議瑩無奈地說，「我們以和為貴，不然怎麼辦？民進黨內部自己打架？」其實他們自己內心也是非常衝擊，也的確是很痛苦，因為每個人都會講這樣處理模式不太對、方向不太對。

不過，針對黨團對大法官被提名人劉靜怡投下反對票一事，邱議瑩指出，「黨團內部討論大家對劉靜怡就有意見，不是老柯下令大家全投反對」。黃光芹也認為，是還老柯公道。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電外包商陳屍麥當勞一夜　3至親悲痛認屍
獨／殺人淡定畫面曝！逆子身中5刀　失血過多亡
台中囝仔有福了！盧秀燕發2.7億大紅包　24萬學童週週喝鮮奶
40歲女健檢腫瘤指數只多1　堅持詳查發現癌王
許瑋甯「懷孕胖12kg」月子做2個月　邱澤當爸變了
台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款！全新造
過去這一年很痛苦　邱議瑩：柯建銘聽不下大家的意見

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

確定舉辦雙城論壇　蔣萬安談兩岸關係：千絲萬縷、密不可分

統籌款不增反減、補助款遭砍！藍白16縣市長明開記者會　盧秀燕主揪

坦言過去這一年很痛苦　邱議瑩：柯建銘聽不下大家的意見

財劃法公式出包早提醒！345億難全分配　卓榮泰近期邀地方首長會商

民主黨州主席協會拜會民進黨　徐國勇：台灣人民有守護民主自由決心

審計部揭漁電共生「七成無魚」 陳菁徽批荒謬：挑戰台灣人智商

郝龍斌選黨魁還能藍白合？　黃國昌：下架賴清德目標不變

黃國昌「國民體育日」拉單槓炸二頭肌、腹肌也曝光　小草嗨喊太離譜

艱苦的日子裡有你們！　柯文哲致謝3委任律師：讓我看到了希望

搞錯分母害慘地方！彰化7億被消失　王惠美急討：中央必須補回來

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

確定舉辦雙城論壇　蔣萬安談兩岸關係：千絲萬縷、密不可分

統籌款不增反減、補助款遭砍！藍白16縣市長明開記者會　盧秀燕主揪

坦言過去這一年很痛苦　邱議瑩：柯建銘聽不下大家的意見

財劃法公式出包早提醒！345億難全分配　卓榮泰近期邀地方首長會商

民主黨州主席協會拜會民進黨　徐國勇：台灣人民有守護民主自由決心

審計部揭漁電共生「七成無魚」 陳菁徽批荒謬：挑戰台灣人智商

郝龍斌選黨魁還能藍白合？　黃國昌：下架賴清德目標不變

黃國昌「國民體育日」拉單槓炸二頭肌、腹肌也曝光　小草嗨喊太離譜

艱苦的日子裡有你們！　柯文哲致謝3委任律師：讓我看到了希望

搞錯分母害慘地方！彰化7億被消失　王惠美急討：中央必須補回來

Jennie聯名大紅蝴蝶結耳機開賣！IG自拍照早劇透　超夢幻細節網暴動

LEXUS突襲發表「第三度小改款IS」！更帥、更跑格　內裝升級一次到位

養到「狗狗貓」一叫就來　窩媽咪懷裡變成「一顆蛋」

不只身體大腦也要「運動」！11個生活小技巧讓思緒更敏銳

【廣編】熟齡寵物照護成焦點　法國皇家倡導「精準營養、行為觀察、定期健檢」守護健康

繼光香香雞「咖哩炸雞買1送1」　全門市、外送平台皆享優惠

快訊／台積電外包商陳屍麥當勞一夜　3至親悲赴殯儀館認屍相驗

「老闆累了！」基隆百年老店熄燈倒數　網不捨：最好吃的咖哩餅

姓名對中「金子半之助」任一字88折　同音也可打9折

以為台灣會一直量產氣質女　他嘆「台女放棄清純路線」全砲翻

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

政治熱門新聞

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

柯文哲交保只談3件事！粉專：難得的政治人物

北檢抗告柯文哲　律師分析2可能：不想承擔任何責任

4小黨宣布合作拚2026選戰　同選區共推「提出讓人不用猶豫的人選」

快訊／總統府回應柯文哲：不評論司法個案　也不接受非事實的抹黑

柯文哲喊乾淨　吳靜怡：在橘子眼中是最殘酷諷刺

稱與柯文哲無恩怨　郝龍斌切割游淑慧

重現高腰阿北穿搭　柯文哲穿KP衫輕裝赴北院出庭

民進黨稱被法院認證造謠　黃揚明：和解就無敗訴問題

總統府再回應柯文哲：攻擊元首無助釐清事實　盼民眾黨勇敢面對

柯文哲再戰總統2條件　不必等到定讞

不只離島！國民黨財劃法「分母寫錯」雲林少27億　藍縣市長哀鴻遍野

交保完首談話提韓國瑜　柯文哲：我才知道健保看一次門診要170塊

財劃法公式大出包　藍白16首長明合開記者會

更多熱門

相關新聞

柯文哲交保　林岱樺有感而發

柯文哲交保　林岱樺有感而發

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見1年，今（8日）以7000萬交保。民進黨立委林岱樺表示，總統賴清德已宣示，行政干預司法應該成為過去式，司法檢調單位應該迅速回應總統改革的誠意，清楚向社會交代，絕對不允許再有特定媒體洩漏案情的狀況發生。任何的司法案件，都不應該淪為政治鬥爭的工具，以重拾人民對司法的信心。

柯文哲交保「北檢研議提抗告」　黃國昌批丟人現眼：延長大家痛苦

柯文哲交保「北檢研議提抗告」　黃國昌批丟人現眼：延長大家痛苦

意有所指？　綠委：石破茂被逼宮後請辭有高度

意有所指？　綠委：石破茂被逼宮後請辭有高度

民進黨團幹部等嘸人登記　徐國勇要大家放心

民進黨團幹部等嘸人登記　徐國勇要大家放心

賴清德提「黑天鵝」有大罷免　吳思瑤認行政立法出問題：別跟民意斷鏈

賴清德提「黑天鵝」有大罷免　吳思瑤認行政立法出問題：別跟民意斷鏈

關鍵字：

柯建銘邱議瑩

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

三立台八女神宣布結婚　「婚訊藏1年」原因曝光

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／高雄麥當勞廁所驚見男屍　竟是台積電外包商

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面