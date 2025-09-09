坦言過去這一年很痛苦　邱議瑩：柯建銘聽不下大家的意見

▲民進黨立委邱議瑩。（圖／立委邱議瑩國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

有意參選民進黨高雄市長初選的綠委邱議瑩今（9日）受訪時提到，民進黨團在過去這一年，其實受到非常重大的衝擊跟扞格，黨團幹部領導其實有點不同調。總召柯建銘的指令跟大家在黨團會議裡討論的看法常常會有些不同，「對我們來說，很辛苦、很痛苦就是常常黨團會議討論的一些重點或大家建議，總召是聽不下去的，會覺得以他的經驗，過去在立法院折衝政治判斷，聽他的就對了」，對黨團內部來說，過去這一年也都是很折磨。

邱議瑩今接受資深媒體人黃光芹主持的網路直播節目「中午來開匯」專訪時提到，民進黨團過去這一年除了反對，沒有回應之道，民進黨只有反對，反對表決一定輸，輸了後又提釋憲，但民眾想看到的不是一味的反對，而是你有沒有相對政策？

邱議瑩舉例，普發現金講的就是違憲，民進黨觀念正確但作法有待商榷，政府的錢應該用在很多需要的地方，但對很多人來講，一萬塊很多，政院可以提對案，而不是只有反對，所以她才在大罷免結束後認為不管是民進黨或行政院都應該深自檢討，現在普發一萬就是重新調整角度，符合人民期待，有能力的執政黨不是只有一味反對，而是要讓人民知道你有能力照顧。

黃光芹也好奇問到，攸關「剴剴」案的修法時，為何民進黨在二讀投下反對？三讀棄權？棄權是最糟糕的，會讓外界認為民進黨為反對而反對。她認為這個法案很特殊，有些像她們這些媽媽看到剴剴被凌虐那麼久，你們為什麼反對？那時自己反而支持在二讀投下同意的邱議瑩，有勇氣在案子展現不同一面？因此也有人認為邱議瑩是民進黨的良心或玩兩手。

邱議瑩坦言，那是誤投，但結論其實投反對的理由並不是真的反對事情，而是有相對應的作法必須處理，民粹修法對任何法案都是不好的，只是很可悲的是，現在立院都是在民粹修法，每件事都不經過討論都用民粹。

邱議瑩提到，過去這一年，很多應對方式其實有點荒腔走板，三讀黨團要求大家舉棄權，下面的人全部都傻眼，「剛剛為什麼叫我們投反對？」一路棄權到底就好，最後再提對案，至少黨團不會那麼傷。

邱議瑩指出，她也一直想說，民進黨團在這一年多內，其實受到非常重大的衝擊跟扞格，黨團幹部他們領導其實是有點不同調的。老柯的指令跟大家在黨團會議裡討論的看法常常會有些不同，「對我們來說，很辛苦、很痛苦就是常常黨團會議討論的一些重點或大家建議，總召是聽不下去的，會覺得以他的經驗，過去在立法院折衝政治判斷，聽他的就對了」，對黨團內部來說，過去這一年也都是很折磨。

黃光芹詢問，但都會聽柯建銘的？每個投票表決都聽老柯，能一票都不跑，這很難。邱議瑩無奈地說，「我們以和為貴，不然怎麼辦？民進黨內部自己打架？」其實他們自己內心也是非常衝擊，也的確是很痛苦，因為每個人都會講這樣處理模式不太對、方向不太對。

不過，針對黨團對大法官被提名人劉靜怡投下反對票一事，邱議瑩指出，「黨團內部討論大家對劉靜怡就有意見，不是老柯下令大家全投反對」。黃光芹也認為，是還老柯公道。